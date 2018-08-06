احیای «عصری با نمایش» پس از ۱۶ سال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی خانه نمایش مهرگان، برنامه «عصری با نمایش» که نیمه‌ فروردین سال ۱۳۸۱ در کافه تریای تئاترشهر کلید خورد و پس از شش ماه فعالیت آن متوقف شد، اکنون پس از ۱۶ سال به همت آرش آبسالان و علی صلاحی در خانه نمایش مهرگان از سر گرفته شد.

در نخستین برنامه نمایشنامه‌خوانی این پروژه، نمایشنامه «کال سنتر» به نویسندگی و کارگردانی عقیل بهرامی ۱۸ و ۱۹ مرداد ماه ساعت ۱۵ در قالب پروژه «عصری با نمایش» در خانه نمایش مهرگان خوانده می‌شود.

نقش‌خوانان این اثر امیر حسین مهماندوست، پویا سیرتی، یاسین محمد شاهین، مریم خیری، درآسا درتاج، عرفان راشد، منیژه شبانی مقدم، یاسین عسگری و محمد امین امیری هستند.

در خلاصه داستان این نمایشنامه آمده است: یک دهه شصتی به همراه چند دهه هفتادی و دهه هشتادی یک مرکز تماس راه می‌اندازند و با ایده‌هایی نو برای درآمدزایی به همه کشور زنگ می‌زنند، حتی تماس خارج از کشور هم دارند تا اینکه یک روز در قفل می‌شود و برق می‌رود ... .

این جلسه نمایشنامه‌خوانی، اجرای پایان دوره ورکشاپ آمادگی برای صحنه در مجموعه تصویر تئاتر با همکاری کارگروه هنری «عصری با نمایش» است.

دیگر عوامل این اجراخوانی عبارتند از تهیه کننده: امیر حسن خواجوی، دستیار کارگردان: آیدا رزاق و عکاس و گرافیست: علی دولت آبادی.

«کال سنتر» با همکاری کارگروه هنری عصری با نمایش در روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ مرداد ساعت ۱۵ به همراه جلسه نقد و بررسی در سالن شماره ۱ خانه نمایش مهرگان اجراخوانی می‌ شود.