اختصاص اعتبار ۶۰۰ میلیون تومانی جهت عمران مدارس جنوب تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سید احد صفوی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از آغاز فعالیت های عمرانی مدارس جنوب تهران خبر داد و اظهار داشت: قشر دانش آموزی به عنوان تاثیرپذیرترین قشر جامعه در دریافت آموزش های شهروندی هستند و بخش عظیمی از فعالیت های فرهنگی و آموزش های حقوق شهروندی مدیریت شهری در دوره تحصیلی ویژه قشر دانش آموزی تدارک دیده می شود که با شروع سال تحصیلی جدید، به اجرا خواهد رسید.

صفوی در ادامه افزود: فعالیت های عمرانی در ۴۹ مدرسه متقاضی در جنوب تهران آغاز شده است و مجموعه فعالیت های عمرانی مراکز آموزشی تا پیش از آغاز سال تحصیلی جدید به اتمام می رسد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه ۶۰۰ میلیون تومان برای مجموعه فعالیت های عمرانی مدارس اختصاص یافته است گفت: سال گذشته نیز ۱۰۰ مدرسه با اعتبار یک میلیارد و ۳۵۵ میلیون تومان بهسازی شد تا سطح خدمات آموزشی، فرهنگی و بهداشتی دانش آموزان در مراکز آموزشی ارتقاء پیدا کنند.

شهردار منطقه ۲۰ تهران بیان داشت: ایمن سازی ترافیکی و آماده سازی مسیرهای منتهی به مراکز آموزشی از دیگر فعالیت های مدیریت شهری است که در برنامه کاری نواحی ۷ گانه قرار دارد که امیدواریم در این زمینه بتوانیم بهترین خدمت را به شهروندان داشته باشیم.