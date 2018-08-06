به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بابایی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه کمیسیون ایمنی و سوانح استان البرز، با بیان اینکه ۵۵ پایگاه اورژانس در این استان وجود دارد، اظهار کرد: یکی از اقدامات موثر راه‌اندازی اورژانس هوایی بود که در کاهش آمار تصادفات منجر به فوت تاثیر به سزایی داشت.

وی در ادامه با بیان اینکه استان البرز جزء سه استان فعال در حوزه اورژانس هوایی است، تاکید کرد: با توجه به اینکه جاده‌های بزرگی در استان البرز طی سال جاری با بهره‌برداری می‌رسد، لازم است که امکانات لازم برای احداث پایگاه‌های جدید اورژانس فراهم شود.



رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان البرز همچنین از نوسازی ناوگان آمبولانس‌های اورژانس خبر داد و افزود: ۳۰ دستگاه آمبولانس در سال گذشته به ناوگان آمبولانس البرز اضافه‌شده است.

بابایی با بیان اینکه نقاط حادثه‌خیز استان البرز احصا شده است، گفت: می‌دانیم که چه نقاطی در البرز مستعد حادثه هستند و باید در این نقاط پایگاه‌های اورژانس احداث شود که احداث آن به اعتبارات نیاز دارد.

وی با بیان اینکه وقتی جاده چالوس یکطرفه می‌شود، اگر تصادفی رخ دهد باید مجروحان را به سمت بیمارستان چالوس ببریم، گفت: اورژانس هوایی در این رابطه توانسته است به خوبی اقدام کند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان البرز بر لزوم ایجاد موتور آمبولانس برای جاده کرج - چالوس تاکید کرد و گفت: برای این مهم نیز به اعتبار قابل توجهی لازم است که باید از اعتبارات ملی برای آن در نظر گرفته شود.

بابایی با بیان اینکه پس از آغاز بکار اورژانس هوایی آمار فوت‌شدگان بر اثر حوادث از ۲۶ نفر به ۸ نفر نسبت به مدت مشابه سال گذشته رسیده است، خاطرنشان کرد: این مهم نشان از درگیری و همکاری همه جانبه مدیران و مسئولان البرزی است.

وی با بیان در نقاط حادثه‌خیز جاده چالوس ۱۰ نقطه برای ایجاد پد هوایی استاندارد بالگرد پیش‌بینی‌شده است، عنوان کرد: یک پایگاه هوایی لازم است که ساخته شود که اداره کل راه و شهرسازی باید در این راستا اقداماتی انجام دهد.