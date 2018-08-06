تیم «بیاتلون تانک»نیروهای مسلح ایران به مرحله نیمه نهایی راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، در مسابقات بین المللی روسیه ۲۰۱۸ ارتش‌های جهان، تیم «بیاتلون تانک» نیروهای مسلح ایران با اقتدار به مرحله نیمه نهایی راه یافت.

پس از ۹ روز رقابت، تیم بیاتلون تانک جمهوری اسلامی ایران در گروه خود بعد از روسیه دوم و به مرحله بعدی مسابقات راه یافت.

امیر سرتیپ دوم جمشیدی رقابت در مراحل نخست را بسیار فشرده و نزدیک به هم عنوان کرد و اظهار داشت: تیم‌های شرکت‌کننده در این دوره از مسابقات با آمادگی بیشتری نسبت به سال گذشته حضور یافتند.

وی مرحله نیمه نهایی را بسیار حساس خواند و اظهار امیدواری کرد تیم ایران نتیجه‌ای بهتر نسبت به سال‌های گذشته کسب کند.