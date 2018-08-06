معرفی یک طرح ملی اشتغالزایی از سوی گیلان/وضعیت مطلوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، رامین اسدی ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری که در سالن شهید انصاری استانداری گیلان برگزار شد، اظهار کرد: متاسفانه وضعیت استان گیلان در جذب تسهیلات اشتغال فراگیر و روستایی در مقایسه با کشور مناسب نیست.

وی با تأکید براینکه همه دستگاه ها در حوزه اشتغال و سرمایه گذاری به دنبال بهبود وضعیت موجود هستند، افزود: باید تلاش شود تا طرح های با کیفیت بالا و موثر در اشتغالزایی ارائه شود.

بررسی ۱۵ هزار و ۴۷۷ طرح اشتغال فراگیر و روستایی

مدیر سرمایه گذاری پروژه اشتغال فراگیر روستایی وزارت تعاون با بیان اینکه در حوزه روستایی و فراگیر ۱۵ هزار و ۴۷۷ طرح از سوی دستگاه های اجرایی در دست بررسی است، گفت: از این تعداد ۵ هزار و ۹۳۴ طرح با مبلغ ۹۱۷ میلیادر تومان در دستگاه ها تأیید شده است.

وی با اشاره به اینکه طرح های روستایی در دست بررسی بانک ها ۳هزار و ۶۲ طرح با مبلغ ۳۸۸ میلیارد تومان است، خاطرنشان کرد: این بدان معنی است که بیش از اعتبارات ابلاغ شده به استان به بانک ها ارسال شده است.

اسدی با بیان اینکه تا به امروز ۵۴ میلیارد تومان در بانک ها منعقد و پرداخت شده است، تصریح کرد: ملاک عملکرد باید میزان منعقد و پرداختی ها باشد.

وی با اشاره به اینکه در میان شهرستان های استان گیلان تالش بیشترین و فومن کمترین میزان معرفی طرح و تصویب در کمیته فنی را دارد، ادامه داد: در زمینه معرفی به بانک و تسهیلات بیشترین مربوط به رضوانشهر و کمترین نیز شهرستان آستارا است.

مدیر سرمایه گذاری پروژه اشتغال فراگیر روستایی وزارت تعاون همچنین به درصد بررسی طرح ها به تفکیک حوزه نیز اشاره و اظهار کرد: ۹ درصد تسهیلات در حال بررسی در بخش خدمات، ۵۷ درصد در بخش کشاورزی و ۳۴ درصد در بخش صنعت است.

وی با بیان اینکه در رسته ها و بخش هایی معرفی طرح نیز در پرورش دام و طیور سنگین و سبک ۳ هزار و ۴۶۶ طرح و صنایع دستی ۲ هزار و ۸۵۱ طرح است، ادامه داد: از نظر تعداد طرح های ارائه شده استان گیلان در جایگاه پنجم کشور قرار دارد.

نبود مشاوره و اطلاع رسانی صحیح در زمینه تسهیلات اشتغال فراگیر و روستایی

اسدی با اشاره به اینکه متاسفانه در معرفی طرح های ملی استان گیلان عملکرد مطلوبی نسبت به سایر استان ها ندارد، افزود: گیلان در زمینه ارائه طرح های ملی تنها یک طرح ملی معرفی کرده است.

وی با تأکید براینکه این وضعیت با توجه به شرایط و ظرفیت های استان گیلان مطلوب نیست، افزود: نباید تنها به ارائه طرح ها خرد و کوچک توجه شود بلکه نیازمند ارائه طرح های ملی هستیم.

مدیر سرمایه گذاری پروژه اشتغال فراگیر روستایی وزارت تعاون با بیان اینکه در زمینه آموزش، اطلاع رسانی و اگاهی بخشی در ارائه این تسهیلات و شرایط آن نیز باید اقدامات موثرتری صورت گیرد، نبود مشاوره و راهنمایی و آگاهی بخشی مناسب، طولانی شدن استعلامات، عدم هماهنگی در استان و شهرستان مطالعات ناکافی را از جمله مشکلاتی اعلام کرد.