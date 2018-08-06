اعضای هیات موسس انجمن هنرهای تجسمی استان فارس مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این جلسه که با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس ظهر دوشنبه برگزار شد، صابر سهرابی در جمع یادشده گفت: حرکتی که دارد شکل می گیرد در صورت حضور و مشارکت هنرمندان متفاوت از گذشته است.

وی، افزود: اندیشه و هنر هنرمندان به ما کمک می کند که بتوانیم با برنامه ریزی و انسجام بهتری اهداف انجمن هنرهای تجسمی را پیش ببریم.

سهرابی افزود: مطمئنا حضور هنرمندان تجسمی در صحنه برای تصمیم گیری و کمک به این بخش خیلی بهتر است و این قول را می دهیم که رونق این حوزه شکل بگیرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس درخصوص بیمه هنرمندان تجسمی اعلام کرد: هنرمندان بسیاری در استان از بیمه صندوق هنرمندان، نویسندگان و پدیدآورندگان آثار فرهنگی بهره مند هستند و آنانی که حقوق بیمه را به موقع پرداخت کرده اند عضویت صندوق و بیمه آنها قطع نشده است.

سهرابی ادامه داد: این در حالیست که ۳۰ درصد حق بیمه توسط هنرمندان پرداخت می شود و ۷۰ درصد از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد به واسطه این صندوق پرداخت می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با تایید برقراری بیمه تکمیلی هنرمندانی که عضویت صندوق را داشته اند هم عنوان کرد: بیمه تکمیلی هنرمندان معادل بیمه ایست که برای کارمندان رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت می شود.

کوشیار ضیایی، کارشناس هنرهای تجسمی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس گفت: ما در کنار و همراه ۱۱ نفری که از سوی هنرمندان تجسمی معرفی می شوند هستیم و دخل و تصرفی هم در آن نخواهیم کرد تا اینکه مجموعه ای از نظرات و تجربیات گذشته اساسنامه انجمن یادشده را شکل دهد و این تجربیات می تواند به رفع مشکلات گذشته کمک کند و آینه ای باشد برای طی مسیر آینده. و این مطلب است که ما را برآن داشته تا برای تشکیل انجمنی فراگیر که اساسنامه آن مورد قبول و به تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیده است، حضور بزرگان و نیروی جوانی را باهم پیشنهاد کنیم. تا امور مکرتبط تخصصی خود را پی گیری و نمایندگی کنند.

وی افزود: بخشی از اشکالات ما در دوره های پیشین انجمن تجسمی، عجله در نوشتن اساسنامه و سکوت در نکات اساسی آن و گلوگاه هایی چون نحوه عضویت و تعیین شرایط و شناسنامه انجمن بود بگونه ای که حتی هنگام تهیه و تدوین آن واژه هنر در این اساسنامه از قلم افتاد.

ضیایی، در ادامه عنوان کرد: صرف شکل گیری یک انجمن کافی نیست و هنر آن است که جمعی از انرژی های مختلف در کنار هم جامعه ای درست کنند که توانمندی واقعی جامعه تجسمی فارس را نمایندگی کند و اهداف والای هنری را دنبال نماید. در این راه اولین قدم تعیین مسیر راه و بررسی و تدوین اساسنامه ای است که مشلات را پیش بینی کرده و آینده را رهگشا باشد و انتخاب اعضا و تعیین شرایط عضویت از جمله مواردی است که راه بر انحرافات احتمالی خواهد بست؛ امروز بحث معرفی هیئت موسس انجمن و توجیه اهمیت و وظایف آنان است.

در پایان وی اعلام کرد: این هیئت موسس محدوده فعالیتی نهایتا تا ۶ماه داشته و آنها مقدمات تشکیل مجمع عمومی و برگزاری انتخابات هیئت مدیره اصلی را فرام خواهند کرد و پس از تعیین منتخبین مجمع عمومی که از میان اعضا تایید شده انجمن کاندید شده اند، ماموریتشان به پایان خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر: به موجب جلسه ۱۵ مردادماه جاری که در سالن مهر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس با شرکت نزدیک به ۵۰ نفر از هنرمندان تجسمی برگزار شد، بر اساس اجماع نهایی، به ترتیب مرتضی ترسلی، مهرداد پرتوآذر، نایب شیرازی، بهرام مروی، امین بلاغی، مجید اسلمی، محمدهادی ستایش، عادل یزدی، محسن نطنج، بهروز مسلمی و مرضیه ساحل به عنوان هیئت موسس انجمن هنرهای تجسمی استان فارس مشخص شدند.