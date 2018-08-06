به گزارش خبرنگار مهر، عباس سروش معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در نشست خبری با تأکید بر اینکه ایران صادرات آب ندارد و ما به گذشته کاری نداریم، گفت: موضوع مهمی که باید در حال حاضر به آن توجه داشت، این است که ایران در حال حاضر به هیچ کشوری صادرات آب ندارد.

وی با بیان اینکه تغییرات اقلیمی آب و هوا مدت‌هاست که در سطح دنیا آغاز شده است، ادامه داد: در نتیجه این تغییر اقلیم، شاهد کاهش باران در برخی نواحی یا افزایش بارش و دمای هوا مواجه بوده‌ایم. به این ترتیب می‌توان گفت طی ۱۰ سال گذشته کشور ما نیز از تجربه این تحولات مستثنی نبوده است.

این مقام مسئول افزود: بارندگی در سال‌های گذشته، کاهش و دمای هوا افزایش داشته است، این در حالی است که در نتیجه رشد جمعیت با افزایش مصرف آب روبرو هستیم، بنابراین آب‌های سطحی و زیرزمینی دچار چالش شده که باید برای آن فکری کرد.

سروش با اشاره به اینکه طی ماه‌های گذشته تعامل و مفاهمه‌های خوبی در زمینه آب انجام شده است، تصریح کرد: وزارت نیرو تلاش کرده است تا با وزارت جهاد کشاورزی تعامل داشته و امیدواریم که با همکاری این وزارتخانه بتوانیم منابع آبی را به بهترین شکل ممکن مدیریت کنیم.

معاون امور آب و آبفای وزیر نیرو با اشاره به اینکه پنج ماه است که کارگروه سازگاری با کم‌آبی با حضور چند وزیر و رئیس سازمان‌های مختلف تشکیل شده است، اظهار داشت: با تکیه به این کارگروه می‌توان پیش‌بینی خوبی از آینده مدیریتی آب داشت. این در حالی است که در جلسات این کارگروه، مصوبات خوبی صورت گرفته که یکی از آنها مربوط به زاینده‌رود است، چرا که این رود جمعیتی بالغ بر پنج میلیون نفر را پوشش می‌دهد و از آنجایی که آب سد زاینده‌رود به نحوی نبود که بتوانیم آب مورد نیاز باغ‌های دو استان‌ مهم را تأمین کنیم، مجبور شدیم با اولویت قرار دادن تأمین آب شرب منطقه، تابستان را پشت سر بگذاریم.

وی با اشاره به اقدامات سپاه پاسداران در بخش بارورسازی ابرها توضیح داد: استفاده از این روش برای تأمین آب در همه دنیا به عنوان یک روش موقت یاد شده و استفاده می‌شود، بنابراین نمی‌توان به عنوان یک راهکار بلندمدت و جدی به آن تکیه کرد.

سروش با اعلام اینکه شهرهایی که با تنش آبی دست و پنجه نرم می‌کنند، در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، گفت: امسال ۳۳۴ شهر با چالش آب دست و پنجه نرم کرده، این در حالی است که تعداد این شهرها در سال گذشته ۲۸۴ بوده است که علت این افزایش تعداد شهرهای دارای تنش آبی را می‌توان کاهش بارندگی دانست.

به گفته معاون امور آب و آبفای وزیر نیرو، میزان بارندگی در سال ۹۷، ۱۶۸ میلیمتر بوده، درحالی‌که این رقم برای سال گذشته میزان ۲۳۹ میلیمتر را به خود اختصاص داده است.

وی درباره وضعیت سدسازی کشور توضیح داد: در حال حاضر پروژه ۱۵۰ تا ۱۶۰ سد در حال مطالعه است، اما قصد نداریم که تنها به سیاست سدسازی اکتفا کنیم تا گفته شود که فقط سدسازی اتفاق افتاده است، چرا که باید سدی در منطقه‌ای احداث شود که آبی وجود داشته باشد.

سروش با اعلام اینکه ۲۱۶ هزار چاه غیرمجاز حفر شده است که باید بسته شود، افزود: اگر ۱۰ درصد در مصرف آب کشاورزی صرفه‌جویی شود، شاهد انتقال سه برابر آبی که از نقاط دور منتقل می‌شود، هستیم که می‌تواند در تأمین آب مورد نیاز مناطق مورد نظر ایفای نقش کند.

معاون امور آب و آبفای وزیر نیرو درباره نقش آب شیرین‌کن‌ها در تأمین آب مناطق جنوبی کشور اظهار داشت: بر اساس برنامه ششم توسعه برای شهرهایی که در جنوب ایران قرار دارند، باید ۳۰ درصد آب شرب را از شیرین‌سازی آب دریا تأمین کنیم. این در حالی است که بهای تمام شده خرید آب از آب شیرین‌کن‌ها ۵ تا ۱۰ هزار است، درحالی‌که متوسط قیمت فروش آب به مردم ۵۰۰ تومان است؛ بنابراین باید این اختلاف قیمت از محل اعتبارات این وزارتخانه تأمین شود.

وی گفت: در حال حاضر کمتر از ۲۰۰ هزار مترمکعب در شبانه‌روز از محل آب شیرین‌کن‌ها تأمین می‌شود، درحالی‌که این رقم در برنامه ششم توسعه باید یک میلیون مترمکعب در شبانه‌روز باشد.

سروش در پاسخ به سؤالی درباره افزایش تعرفه آب پرمصرف‌ها توضیح داد: یکی از موضوعاتی که مکرراً در کارگروه سازگاری با کم‌آبی مطرح شده، مقوله افزایش تعرفه پرمصرف‌ها است؛ این افزایش تعرفه بر اساس الگوی مصرف متناسب با هر استان طراحی شده و به دولت پیشنهاد شده است که در دستور کار دولت قرار دارد. طبق این پیشنهاد قرار است تعرفه پرمصرف‌ها معادل ۱.۴ برابر تعرفه موجود باشد تا به این ترتیب بتوان از بخشی از افزایش مصرف آب جلوگیری کرد.