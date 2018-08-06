انتقال اطلاعات به مردم توسط رسانه ها همراه با امید باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حیدری ظهر دوشنبه در سخنرانی آغازین سی و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی مشهد اظهار کرد: با توجه به روز فرمان مشروطیت و روز خبرنگار در این هفته، می توان پیوندی میان آنچه که در مشروطیت اتفاق افتاد با خبرنگاران برقرار کرد چرا که تاثیر مطبوعات بر حرکت مشروطه بسیار جدی بود و روزنامه نگاران در صف اول مبارزه با استبداد قرار داشتند.

وی افزود: همچنین ۱۷ مرداد ماه سالروز شهادت شهید صارمی نماد خبرنگارانی است که صداقت، جسارت و آگاهی بخشی را الگوی خویش قرار داده اند. در این شرایط ویژه حاکم بر کشور نقش مطبوعات در انتقال اطلاعات توام با امید بسیار موثر است.

رییس شورای اسلامی شمهد تصریح کرد: آنچه در حقوق بشر اسلامی اعلام شده است، ملاک را برابری حقوق همه انسان ها و تقوا و پرهیزکاری قرار داده است اما متاسفانه سازو کارها و عدم انسجام کشور های اسلامی در مقابل این کارکرد اسلامی قرار گرفته است.همچنین امروز روز زیارتی امام رضا (ع) است و از مباحث روایی می دانیم که دومین ثواب زیارتی مربوط به این امام رئوف است.

حیدری با اشاره ۱۶ مرداد ماه و سالروز تشکیل جهاد دانشگاهی افزود: جهاد دانشگاهی، نهادی انقلابی بوده که پس از انقلاب شکل گرفته و علم و تجربه را با کار جهادی توام کرد و با روحیه انقلابی رویکرد های ویژه ای را اتخاذ کرد که این موضوع یکی از دلایل ماندگاری آن نیز است.

وی ادامه داد: همچنین ۱۷ مرداد ماه سالروز درگذشت آیت الله میلانی است که یک از چهره های مرجعیت شیعه و احیاگر حوزه علمیه بودند و به برکت همین حوزه علمیه و اندیشمندانی که همواره در کنار مردم بودند و دغدغه مردم را داشتند بسیاری از مشکلات مردم حل شدند.