امکان ندارد بجای ورزشکار همراه ببریم/ پرچمداری حق احسان حدادی است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید کیهانی ظهر امروز در نشست خبری این فدراسیون به تشریح وضعیت دوومیددانی پرداخت و گفت: ورزش دوومیدانی همچون سایر ورزش ها در چند ماه گذشته به دلیل پیش رو بودن بازیهای آسیایی با ممارست همه اعضای خانواده تلاش‌های زیادی کرد که امیدوارم به موفقیت در بازیهای آسیایی ختم شود.

وی افزود: خوشبختانه با برنامه هایی که درسال گذشته داشتیم به نتایج بسیار خوبی رسیدیم و نفرات تیم ملی دوومیدانی جایگاه خود را در سطح آسیا و حتی جهان مستحکم کردند. این موضوع هم کار ما را در سازمان تیم های ملی خیلی آسان کرد و هم امکان برنامه ریزی بهتر را به ما داد که به جای آزمون و خطا روی نفرات متعدد و سرمایه گذاری آنها این امکان را به ما داد که بهتر برنامه ریزی کنیم. تقریبا از مهرماه سال گذشته ترکیب تیم ملی در بازیهای آسیایی برای ما مشخص بود و امروز شاکله اصلی آن تیم یعنی حدود ۹۰ درصد همان نفرات بودند.

رئیس فدراسیون دوومیدانی با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته گفت: ما دو راه داشتیم یا روی نفرات دارای شانس مدال برای بازیهای آسیایی تمرکز کنیم یا منابع محدود دوومیدانی را روی جامعه آماری زیادی از ورزش دوومیدانی توزیع کنیم که اینکار را نکردیم. ما نفرات را مشخص کردیم و متناسب با نتایج بدست آمده در مسابقات قهرمانی آسیا منابع را توزیع کردیم. بنابراین تمرکز ما کار برای نفرات دارای حداقل شانس برای بازیهای آسیایی بود که قطعا اعتراضاتی نیز در پی داشت که طبیعی است.

وی افرود: برای تدارکات تیم جاکارتا ۸ مربی خارجی استخدام کردیم. در سایر مواد نیز مربیانی همچون سجاد مرادی و سایرین ما را کمک کردند تا فصل را پشت سر بگذاریم. به گواه همه دوستان بیشترین مسابقات تدارکاتی را فراهم کردیم تا تیم آماده شود و ۱۶ سهمیه با رایزنی با مسئولان برای بازیهای آسیایی قطعی کردیم. هرگز به دنبال محدودیت نبودیم اما پای استراتژی خود ایستادیم که یا ورزشکار دارای شانس مدال قطعی یا ورزشکار دارای شرایط جنگ برای کسب مدال را به بازیها اعزام کنیم.

کیهانی تصریح کرد: ممکن بود ما همان ۱۶ نفر از سهمیه اختصاص داده شده را بفرستیم یا همین ۱۲ نفری که قطعی شد و یا حتی شاید ۸ نفر را می فرستادیم. همه چیز به عملکرد و استراتژی ما بستگی داشت. ورزشکاران ما در رقابتهای زیادی در خارج از کشور شرکت کردند چرا که ما باید اول تیرماه ترکیب کلی ۲۰ نفره را به کمیته ملی المپیک اعلام می کردیم. بعد از مسابقات بلاروس تصمیم به اعزام ۱۳ نفر گرفتیم و بعد از فینال لیگ طلایی هم تصمیم گرفتیم ۱۲ نفر را به بازیهای آسیایی اعزام کنیم. یعنی این ۱۲ نفر از جمع همان لیست ۲۰ نفره انتخاب شد.

وی ادامه داد: تصمیمی که در سازمان تیم های ملی گرفته شد بر اساس واقعیت های موجود در دوومیدانی بوده است. مگر می شود ورزشکاری شایستگی حضور در بازیهای آسیایی داشته باشد و ما مخالفت کنیم؟ ما فقط استراتژی و اصول خود را رعایت کردیم و پای اصول خود ایستادیم. اردوهایمان برای بازیهای آسیایی جاکارتا را در ۹ ماه گذشته بدون وقفه در شرایط مطلق ایده آل ورزشکاران برگزار کردیم.

رئیس فدراسیون دوومیدانی با اشاره به تیم ملی اعزامی به بازیهای آسیایی گفت: به همه منتخبان تبریک می گویم و از همه ۱۲ نفر می خواهم برای کسب افتخار برای ورزش کشورمان با تمام وجود بجنگند. برخی ورزشکاران ما تلاش های زیادی کردند در رقابتهای زیادی جنگیدند اما نتوانستند در ترکیب تیم ملی اعزامی قرار بگیرند که به آنها می گویم دوومیدانی تمام نشده است، با بودن یا نبودن کیهانی چیزی تمام نمی شود . به همه کسانی که می گویند حقشان بوده است ولی در تیم اعزامی نیستند خسته نباشید می گویم و از آنها می خواهم برای رقابتهای آتی تلاش کنند.

کیهانی در پاسخ به این سوال که چرا مثل بسیاری از فدراسیون ها فرصت را به نوجوانان دارای استعداد برای حضور در بازیهای آسیایی ندادید گفت: نگاه خیلی از فدراسیون ها نگاه کسب تجربه و دیده شدن است اما استراتژی ما کاملا متفاوت است. برای تیم ملی نوجوانان و مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا موضوع متفاوت و استراتژی حضور حداکثری بود.

وی ادامه داد: من هم اعتقاد دارم ورزشکار ما باید در مسابقات مختلف حضور پیدا کند و تجربه خوبی داشته باشد اما ما این استراتژی را برای بازیهای آسیایی نداشتیم. برخی فدراسیونها شاید صرفا حضور در بازیهای آسیایی برایشان افتخار آفرینی باشد اما ما ورزشکار ناآماده را به بازیها نمی بریم. ما هم اعتقاد داریم روی ورزشکارانی مثل آرانی باید سرمایه گذاری شود اما نه در بازیهای آسیایی. برخی ورزشکاران را اگر در جاکارتا می بردیم توی ذوقشان می خورد و معتقدیم این فرصت را باید در رقابتهای دیگری در اختیارشان می گذاشتیم.

وی افزود: سپیده توکلی با رنکینگ ۵ در آسیا، الهام کاکلی با رنک هفدهم آسیا، ساجده فانی با رنک ۲۱ در آسیاو فرزانه فصیحی با رنک ۲۲ در آسیا و ریحانه آرانی با رنک ۱۸ در آسیا پنج ورزشکاری هستند که شانس حضور در بازیهای آسیایی را داشتند و از بین آنها بیشترین شانس ها را انتخاب کردیم.

رئیس فدراسیون دوومیدانی در پاسخ به این سوال که آیا شما از ورزشکارانتان کم کردید تا همراهان بیشتری به جاکارتا بروند گفت: در همه فدراسیون ها ۵۰ درصد ورزشکاران ،همراه اعزام می شد. برای ما مصوب شد ۱۶ ورزشکار و ۸ همراه اعزام شود. با کم کردن سهمیه ورزشکاران (به کمتر از ۱۶ نفر) می خواستند تعداد همراهان ما را هم کم کنند که ما به شدت مقاومت کردیم. امکان ندارد ما ورزشکارانی را خط بزنیم و همراه ببریم.

وی افزود: در مورد مربی تفتیان خود من به پاریس رفتم و با وی مذاکره کردم. قرار بود وی به ایران بیاید. معتقدم انتقاد خوب است اما در حال حاضر از عملکرد وی رضایت داریم.

کیهانی در خصوص وضعیت پرچمداری کاروان ایران بعد از مصدومیت کیمیا علیزاده گفت: امیدوارم آسیب دیدگی خانم علیزاده جدی نباشد اما اگر وی در بازیها نباشد در ترکیب ۳۸۰ نفری کاروان ایران هیچ ورزشکاری به اندازه احسان حدادی شایسته پرچمداری کاروان ایران نیست.

وی افزود: حدادی سه مدال طلای بازیهای آسیایی دوحه، گوانجو و اینچئون، ۵ مدال طلای آسیا، طلای جوانان جهان و نقره المپیک لندن را در کارنامه خود دارد. من در جلسه قبلی هم به خانم علیزاده رای ندادم و رای من حدادی بود. این حق حدادی و فدراسیون دوومیدانی است که وی پرچمدار کاروان ایران باشد.