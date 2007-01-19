۲۹ دی ۱۳۸۵، ۱۴:۱۴

امام جمعه ساری:

محرم ماه امر به معروف و نهی از منکر است

آیت الله طبرسی گفت: مومنان باید در ماه پر فیض و برکت محرم، فریضه امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه ترویج دهند.

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، آیت الله نورالله طبرسی نماینده ولی فقیه در مازندران و امام جمعه ساری  اظهار داشت: محرم فقط مختص به امام حسین(ع) و یزیدیان نیست و این ماه با عظمت و پر برکت امر به معروف یاران امام حسین و نهی از منکر فساد و تفرقه اندازی یزیدیان زورگو می باشد.

وی با اشاره به اینکه امروز جامعه اسلامی ایران در معرض فشارهای فرهنگی از سوی ایادی استکبار می باشد، تصریح کرد: امروز نظام اسلامی را تفرقه و فشار تهدید می کند که باید مسئولین امر برای جلوگیری و پیشگیری از این تهاجمات فکری بکوشند.

امام جمعه ساری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه امریکای جنایتکار بزرگترین تفرقه انداز شیعه و سنی است از کشورهای عربی که حامی آمریکا می باشند خواست تا گول این تفرقه انداز شیطانی را نخورند.

آیت الله طبرسی همچنین فرا رسیدن هفته هوای پاک و محیط زیست را به همه سبز پوشان این سازمان تبریک گفت و از آحاد مردم خصوصا مسئولین امر خواست تا معضل زباله استان را که هر لحظه آبروی مازندرانی هارا زیر سئوال می برد سریعتر حل نمایند.

 

