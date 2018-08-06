۶۱۰میلیون تن ذخایر مواد معدنی کردستان/صدور۳۹۱پروانه بهره برداری

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دره وزمی پیش از ظهر امروز در هفتمین نشست گروه کارشناسان معدنی کشور های عضو اکو که در سنندج برگزار شد، گفت: استان کردستان از نظر معدنی و ساختار زمین شناسایی دارای ساختار مختلفی است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان عنوان کرد: ۱۸ ماده معدنی در کردستان شناسایی شده که پلی متال، مس، سرب، روی، طلا، آهن و سنگ های مرمر، مرمریت، چینی و غیره جزوی از آنها هستند.

وی افرود: این مواد معدنی در قالب ۳۹۱ پروانه بهره برداری با ذخیره ۶۱۰ میلیون تن و استخراج اسمی ۲۰ میلیون تن در سال بهره برداری می شود.

دره وزمی گفت: مواد معدنی ما شامل طلا و آهن و پلی متال است و دو پروانه بهره برداری در بخش طلا صادر شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان اظهار داشت: با بهره برداری از معدن ساریگونی بیش از پنج میلیون تن کانسنگ طلا استخراج می شود که به معنی هفت در سال است.

وی افزود: با انجام این اتفاقات کردستان ۷۰ درصد طلای کشور را تولید می کند و رتبه اول کشور را در حوزه تولید طلا خواهد داشت.

وی با بیان اینکه شهرستان سقز نیز از منابع طلا استان است، گفت: به منظور اینکه ذخیره بیشتری کشف و سرمایه گذاری روی آن انجام شود عملیات اکتشافی نوین در استان آغاز شده است.

دره وزمی گفت: سنگ آهن یکی دیگر از صنایع استان کردستان است که برای ۷۵ میلیون تن پروانه بهره برداری قطعی داده شده و ذخایر احتمالی ما بیش از ۲۰۰ میلیون تن است.

وی گفت: برای ایجاد اشتغال در استان اقدام به فرآوری سنگ آهن و احداث زنجیره فولاد نموده و در حلقه اول یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن کنسانتره تولید می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان عنوان کرد: هدف ما تولید دو و نیم میلیون تن کنسانتره و گنداله و یک و نیم میلیون تن فولاد تا رسیدن به مقصود نهایی است.

وی از فرآوری مواد معدنی سیلیس و باریت در استان خبرداد و گفت: فرآوری سیلیس با ذخیره ۱۲ میلیون تن در سقز و باریت با ذخیره یک میلیون تن در مریوان آغاز شده است.