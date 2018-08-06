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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۴۸

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان:

۶۱۰میلیون تن ذخایر مواد معدنی کردستان/صدور۳۹۱پروانه بهره برداری

۶۱۰میلیون تن ذخایر مواد معدنی کردستان/صدور۳۹۱پروانه بهره برداری

سنندج - رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان گفت: ۶۱۰ میلیون تن مواد معدنی در کردستان ذخیره شده و در راستای بهره برداری از آنها که ۳۹۱ پروانه صادر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دره وزمی پیش از ظهر امروز در هفتمین نشست گروه کارشناسان معدنی کشور های عضو اکو که در سنندج برگزار شد، گفت: استان کردستان از نظر معدنی و ساختار زمین شناسایی دارای ساختار مختلفی است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان عنوان کرد: ۱۸ ماده معدنی در کردستان شناسایی شده که پلی متال، مس، سرب، روی، طلا، آهن و سنگ های مرمر، مرمریت، چینی و غیره جزوی از آنها هستند.

وی افرود: این مواد معدنی در قالب ۳۹۱ پروانه بهره برداری با ذخیره ۶۱۰ میلیون تن و استخراج اسمی ۲۰ میلیون تن در سال بهره برداری می شود.

دره وزمی گفت: مواد معدنی ما شامل طلا و آهن و پلی متال است و دو پروانه بهره برداری در بخش طلا صادر شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان اظهار داشت: با بهره برداری از معدن ساریگونی بیش از پنج میلیون تن کانسنگ طلا استخراج می شود که به معنی هفت در سال است.

وی افزود: با انجام این اتفاقات کردستان ۷۰ درصد طلای کشور را تولید می کند و رتبه اول کشور را در حوزه تولید طلا خواهد داشت.

وی با بیان اینکه شهرستان سقز نیز از منابع طلا استان است، گفت: به منظور اینکه ذخیره بیشتری کشف و سرمایه گذاری روی آن انجام شود عملیات اکتشافی نوین در استان آغاز شده است.

دره وزمی گفت: سنگ آهن یکی دیگر از صنایع استان کردستان است که برای ۷۵ میلیون تن پروانه بهره برداری قطعی داده شده و ذخایر احتمالی ما بیش از ۲۰۰ میلیون تن است.

وی گفت: برای ایجاد اشتغال در استان اقدام به فرآوری سنگ آهن و احداث زنجیره فولاد نموده و در حلقه اول یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن کنسانتره تولید می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان عنوان کرد: هدف ما تولید دو و نیم میلیون تن کنسانتره و گنداله و یک و نیم میلیون تن فولاد تا رسیدن به مقصود نهایی است.

وی از فرآوری مواد معدنی سیلیس و باریت در استان خبرداد و گفت: فرآوری سیلیس با ذخیره ۱۲ میلیون تن در سقز و باریت با ذخیره یک میلیون تن در مریوان آغاز شده است.

کد مطلب 4367350

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