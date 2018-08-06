معضل آب مشهد ۳۰ سال پیش توسط جهاد دانشگاهی پیش بینی شده بود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر شمسیان ظهر دوشنبه در سی و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی مشهد اظهار کرد: جهاد دانشگاهی بنیان گذارانی باهوش و جهاد گرانی سخت کوش دارد. باهوش به این دلیل که ۳۰ سال پیش مشکل آب را پیش بینی کرده بودند، آینده نگر بودند و چیزی را برای خودشان نمی خواستند و در همه کارها در صف جلو بودند و تمایل به گمنامی داشتند.

وی افزود: با وجود اینکه عمده فعالیت جهاد دانشگاهی در شرایط فعلی فرهنگی است، جهاد دانشگاهی بازو علمی مدیریت ارشد خراسان رضوی نیز می باشد و اکثر مطالبات بالادستی استان را جهاد دانشگاهی انجام می دهد.همچنین در گروه مواد و متالورژی برندهای دندان سازی درست کردیم، بحث سلول های بنیادی را به موازات رویان پیگیری می کنیم و با همکاری بنیاد هپاتیت در حال ریشه کردن بیماری هپاتبت c در استان هستیم. همچنین در فعالیت های آموزشی کوتاه مدت سالی ۵۰ هزار نفر را در استان آموزش می دهیم.

رییس سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی تصریح کرد: در حوزه فرهنگی نیز ایسنا و ایکنا به جهاد دانشگاهی تعلق دارد و انتشارات ما بیش از ۶۰۰ عنوان کتاب چاپ کرده است و فرهنگسرایی داریم که چندین بار در آن تئاتر برگزار کردیم.

شمسیان خاطر نشان کرد: مشهد تاثیر گذاری فراوانی دارد و این نقش خراسان را بی بدیل می کند که در نتیجه آن وظیفه همه افرادی که کار اجرایی انجام می دهند نیز بی بدیل است.جهاد یک نهاد عمومی غیر دولتی است که تنها ۱۵ درصد بودجه آن را دولت می دهد و مابقی را شرافتمندانه و عزت مندانه تامین می کند.

وی با بیان اینکه در سازمان با تفکرات متفاوتی رو به هستیم ابراز کرد: ما با هم گفتگو می کنیم تا عیب ها آشکار شود، مشارکت صورت گیرد و ایده های خلاقانه شناسایی شود.