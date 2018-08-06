فعالیت۲۰ تخت زایمان «ال دی آر» در قم/ تولد سالانه ۳۰ هزار کودک

محمود پرهام در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به توسعه تخت‌های استاندارد زایمان در استان قم، اظهار کرد: در حال حاضر ۲۰ تخت زایمان ال دی آر در استان قم راه‌اندازی شده است و سیاست وزارت بهداشت بر افزایش تخت‌های ال دی آر است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به تولد حدود ۳۰ هزار کودک در سال در استان قم، افزود: استاندارد تخت‌های زایمان ال دی آر یک تخت به ازای هر هزار تولد است که با توجه به آمار تولد در استان قم نیاز به ۳۰ تخت ال دی آر در استان قم وجود دارد و نیاز به راه‌اندازی تخت زایمان استاندارد دیگر در شرایط فعلی در استان قم وجود دارد.

به گفته وی از ابتدای سال ۹۳ و با اجرای طرح تحول نظام سلامت تأکید بر توسعه زایمان طبیعی قرار گرفت و با رایگان شدن زایمان طبیعی بیمارستان‌های دولتی مادران به زایمان طبیعی تشویق شدند.

پرهام با اشاره به اینکه شاخص زایمان طبیعی در سال‌های گذشته با اجرای طرح تحول نظام سلامت به حدود ۵۰ درصد رسیده است، تأکید کرد: علاوه بر رایگان شدن زایمان طبیعی در بیمارستان‌های دولتی، وزارت بهداشت تلاش کرد با برگزاری کارگاه‌های آموزشی نسبت به مزیت‌های این نوع زایمان به مادران باردار اطلاع رسانی کند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم تأکید کرد: در تمام مراکز دولتی و ۱۳مرکز مشاوره خصوصی از هفته بیستم بارداری نسبت به ارائه خدمات مشاوره و آموزش‌های لازم به مادران باردار اقدام می‌شود تا مادر به این باور برسد که می‌تواند زایمان طبیعی موفقی داشته باشد.

وی به مزیت‌های عمل زایمان طبیعی هم اشاره کرد و گفت: در زایمان طبیعی زمان بستری مادر در بیمارستان و میزان خونی که از دست می‌دهد کمتر بوده و دوره ریکاوری و بازگشت مادر به وزن مطلوب و اولیه نیز کوتاه‌تر است و همچنین رابطه عاطفی بین نوزاد و فرزند سریع تر برقرار می‌شود.