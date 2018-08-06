هدف از ناتوی عربی بازاریابی برای «معامله قرن» است

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- سمیه خمارباقی: اخیرا منابع آمریکایی و عربی از تلاش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای تشکیل ائتلاف امنیتی و سیاسی جدید با کشورهای حوزه خلیج فارس، مصر و اردن با هدف مقابله با ایران خبر داده اند و اینکه کاخ سفید خواستار تقویت همکاری با این کشورها در زمینه دفاع موشکی، آموزش نظامی، مبارزه با تروریسم و موضوعات دیگری مانند حمایت از روابط اقتصادی و دیپلماتیک منطقه ای است.

این طرحی است که به گفته مقامات کاخ سفید و خاورمیانه ای نسخه ای از ناتو یا ناتوی عربی است. دولت ترامپ امیدوار است که این ائتلاف که موقتا نام ائتلاف استراتژیک خاورمیانه نامگذاری شده است در جریان نشست ۱۲ و ۱۳ اکتبر سال جاری میلادی در واشنگتن مورد بررسی و رونمایی قرار دهد.

آمریکا با الگوگرفتن از ناتو، در پی تشکیل سازمانی به نام «ائتلاف راهبردی خاورمیانه» است که هدف آن مبارزه با نفوذ ایران در منطقه خاورمیانه است. طرح ایجاد پیمان امنیتی پیش از سفر یکسال قبل ترامپ به عربستان از سوی مسئولان سعودی مطرح شد.

در گفتگو با «رضوان الذیب» نویسنده و تحلیلگر لبنانی به بررسی این موضوع پرداخته ایم که در ادامه آمده است.

*قرار است از یک تشکل و ائتلاف نظامی با عنوان ائتلاف استراتژیک در خاورمیانه طی روزهای آتی در واشنگتن رونمایی شود، آمریکا، عربستان، امارات، مصر، اردن و بحرین در این ائتلاف علیه ایران مشارکت می کنند آیا ائتلاف مذکور دارای یک انسجام داخلی به عنوان یک تشکیلات و رژیم نظامی است؟

ائتلاف استراتژیکی که میان آمریکا، عربستان سعودی، امارات، بحرین و مصر وجود دارد و نیازی نیست اعلام شود این ائتلاف علیه ایران است، هر چند که موضع مصر همچون عربستان و بحرین نیست و میزان کینه آن نسبت به ایران به اندازه ریاض و منامه نیست و موضع کویت نسبت به ایران نیز به طور قابل ملاحظه ای متفاوت از عربستان و بحرین است. این ائتلاف در واقع یک ائتلاف سعودی- آمریکایی است و اساس آن واشنگتن است که هدفش تاراج اموال عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس است، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به دنبال جمع کردن پول اعرب است. مهمترین پل ها در کالیفرنیا که ارزش آنها بالغ بر ۴۰۰ میلیارد دلار است با پول سعودی ها بنا شده است و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان با آن موافقت کرده است در نتیجه این ائتلاف که از آن با نام ناتوی عربی یاد می شود وجود دارد و مانورهای نظامی آن صوری است زیرا تصمیماتی که از سوی ارتش سعودی و کشورهای حاشیه خلیج فارس اتخاذ می شود در دستان واشنگتن است و عربستان در تصمیم گیری های خود مستقل نیست و به صورت کورکورانه از آمریکا تبعیت می کند و از منافع ملت خود چشم پوشی کرده است.

*آینده این ائتلاف نظامی را در سایه شکست ائتلاف های نظامی گذشته علیه ایران مانند ائتلاف اسلامی علیه تروریسم به سرکردگی عربستان و ائتلافهای صورت گرفته از سوی شورای همکاری خلیج فارس را چگونه ارزیابی می کنید؟

هدف آمریکا از چنین ائتلافی تداوم غارت کشورهای عربی است و این ائتلاف عربی به رهبری آمریکا در یمن در پی مقاومت مجاهدان یمنی با شکست مواجه شده است. ائتلاف متجاوز عربی در حمله به یمن از سلاح و حتی خلبانان آمریکایی و دیگر کشورها استفاده کرده است و هر ساعت با جنگنده هایی مناطق مختلف یمن را بمباران کرد و عربستان سعودی این هزینه را پرداخت می کند اما در عین حال این ائتلاف در کسب هر دستاوردی ناکام بوده است و عربستان در این زمینه بازیچه ای در دستان آمریکا است و واشنگتن هر طور که بخواهد با امرای عربی بازی می کند.

*به نظر شما زمان بندی برای اعلام تشکیل این ائتلاف که ۳ هفته قبل از اجرای تحریم ها است چه معنایی دارد؟

بدون شک هدف تمامی این تحرکات، ایران است اما واشنگتن باید بداند که بازی علیه ایران سیاست شکست خورده ای است و آمریکا به خوبی می داند که تحریم علیه ایران این کشور را به عقب نشینی از اصول و مبادی خود در پرونده هسته ای، حمایت از فلسطین و ملت های یمن، سوریه، لبنان و عراق سوق نخواهد داد. ایران اکنون به یک قطب جهانی تبدیل شده است و می تواند در هر عرصه ای پیروز شود و دارای هم پیمان است. ایران از روز اول پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون در محاصره و تحریم بوده است و واشنگتن از تمامی روش ها برای به زانو درآوردن این کشور استفاده کرده است اما چنین سیاستی موفقیت آمیز نبوده و ایران دستاوردهای بسیاری طی این سالها کسب کرده است. آمریکا در حال حاضر به جنگ روانی و اقتصادی علیه ایران و تخریب چهره این کشور روی آورده است اما این بار نیز شکست خواهد خورد و پس از آن این سیاست شکست خورده به سیاست جذب ایران تبدیل خواهد شد این همان چیزی است که رهبری ایران آن را می داند.

*در سایه سیاست های رئیس جمهوری آمریکا به نظر می رسد این ائتلاف نظامی زمینه را برای پول گرفتن از کشورهای عربی به بهانه ایران هراسی فراهم می کند نظر شما چیست؟

همه هدف آمریکا از این پروژه، تاراج اموال سعودی است و در واقع هدف تشکیل چنین ائتلاف هایی بازاریابی برای معامله قرن در راستای از بین بردن قضیه فلسطین است و واشنگتن می داند که ایران و هم پیمانان آن قادر به حذف معامله قرن هستند لذا مناقشات افزایش خواهد یافت و تشکیل چنین ائتلاف هایی حامل این پیام است که نباید با معامله قرن مقابله کرد اما تصمیم ایران این است که این قرارداد هرگز به سرانجام نخواهد رسید.

*ائتلاف نظامی مذکور بر پایه نیروی هوایی و دریایی استوار است در حالی که برای موفقیت باید بر نیروی زمینی تکیه کند. این مسئله را چگونه ارزیابی می کنید؟

همه تلاش های آمریکا و عربستان در عرصه مالی و نظامی در لبنان، سوریه، یمن و عراق با شکست مواجه شده است و نیروهای مقاومت تمامی معادلات را تغییر داده اند زیرا به برحق بودن و پیروزی خود ایمان دارد در حالی که دشمنان تنها مادیات را در اختیار دارند لذا در کارزار ایمان و روحیه جنگ طلبی، ائتلاف نظامی مذکور به هر شکلی که باشد چه در قالب نیروی زمینی یا هوایی ایمان پیروز خواهد شد و مردان مقاومت در یمن، لبنان، عراق و سوریه توان نظامی دشمنان را از بین بردند و آمریکا به خوبی به این قضیه واقف است.