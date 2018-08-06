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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۵۶

رئیس کمیته معدن، انرژی و محیط زیست اکو:

استراتژی دولت ها در سرمایه گذاری روی معادن آنها را متمایز می سازد

استراتژی دولت ها در سرمایه گذاری روی معادن آنها را متمایز می سازد

سنندج - رئیس کمیته معدن، انرژی و محیط زیست اکو گفت: استراتژی دولت ها در بحث سرمایه گذاری روی معادن باعث متمایز شدن آنها از یکدیگر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فواد فرزعلی بایف ظهر امروز در هفتمین نشست گروه کارشناسان معدنی کشور های عضو اکو که در سنندج برگزار شد، گفت: از کشور های فعالی که در این نشست شرکت کرده اند علل خصوص ایران باید تشکر کرد.

رئیس کمیته معدن، انرژی و محیط زیست اکو عنوان کرد: پیشرفت های اخیری که در دنیا بدست آمده چالش هایی را برای بخش دولتی و خصوصی ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه یکی از این چالش ها بحث قیمت، عرضه و تقاضا در بازار است، گفت: تمامی دولت ها امروزه بر مواد غذایی و آب متمرکز هستند.

فرزعلی بایف افزود: اگر این چالش ها با اقدامات جمعی حل شود نقش بسزایی در اقتصاد دولت ها خواهد داشت.

رئیس کمیته معدن، انرژی و محیط زیست اکو اظهار داشت: استراتژی کشور ها در بحث سرمایه گذاری روی معادن باعث متمایز شدن آنها می شوند.

وی گفت: گروه کارشناسان معدنی اکو نقش پیشران در اقتصاد کشور ها می توانند داشته باشند و باید راه های بهتری برای همکاری با کشور های عضو اکو پیدا کرد.

فرزعلی بایف گفت: اعضای اکو برای حمایت از این کشور ها برنامه هایی از جمله تبادل دانش و تخصص و انجام پروژه ها و ابتکار های نو در حوزه معادن دارد.

وی افزود: یکی از راه های سرمایه گذاری ایجاد راه های ارتباطی و حمل و نقل برای انتقال این مواد است.

وی تاکید کرد: وجود زیر ساخت های حوزه حمل و نقل می تواند ارتباط کشور های عضو اکو را راحت تر کند.


کد مطلب 4367366

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