لباس غواصی شهید سهرابلویی به پایگاه بسیج حرم مطهر رضوی اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام دوست پرست ظهر دوشنبه در جمع اصحاب رسانه اظهار داشت: امروز خانواده شهید محراب سهراب لویی با حضور در آستان قدس رضوی لباس غواصی این شهید معزز را به مسئولان پایگاه بسیج حرم مطهر رضوی اهدا کردند.

وی بیان کرد: مادر شهید محراب سهرابلویی آخرین یادگار فرزندش یعنی لباس رزمی که این شهید معزز هنگام حضور در عملیات کربلای ۴ به تن داشته و با آن ردای سرخ شهادت و گمنامی را به تن کرده بود را به مسئولان آستان قدس رضوی تقدیم کرد.

نماینده کمیته جست و جوی مفقودین در همدان ابراز کرد: پیکر مطهر شهید محراب سهرابلویی از شهدای مفقودالاثر عملیات کربلای ۴، بعد از ۳۲ سال گمنامی توسط جست و جو گران نور تفحص شده و پس از انجام آزمایشات دی ان ای و احراز هویت، پیکر مطهرش در ۱۸ تیرماه امسال در همدان تشییع و در در گلزار شهدا به خاک سپرده شد.