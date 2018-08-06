رهبر انقلاب در منزل یکی از شهدای مدافع حرم مشهدی حضور یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کانال «نگار»، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی شب گذشته (۱۴ مرداد) در منزل شهید «سید محمدجواد حسن زاده» در مشهد حضور یافتند و با خانواده وی دیدار و گفتگو کردند.

رهبر انقلاب در پایان این دیدار سه انگشتر و یک جلد قرآن با دست نوشته خود را به خانواده این شهید عزیز اهدا کردند.

شهید مدافع حرم سید محمدجواد حسن زاده فرزند شهید دفاع مقدس نجفعلی حسن زاده، مهرماه سال ۹۵ در دفاع از حرم اهل بیت(ع) در سوریه به شهادت رسید. از این شهید ۲ دختر به یادگار مانده است که دختر کوچک او چندماه پس از شهادت پدر به دنیا آمد.