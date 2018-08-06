گجت های پرطرفدار هفته های اخیر را ببینید

به گزارش خبرگزاری مهر، در هر لحظه هزاران میلیون گجت جدید در وب سایت های مختلف برای جمع آوری سرمایه تجاری سازی عرضه می شوند. البته همه این گجت ها کارآمد نیستند و حتی نمی توانند نیمی از سرمایه پیش بینی شده برای تجاری سازی شده را جمع آوری کنند. در مقابل پروژه هایی نیز وجود دارند که در عرض چند ثانیه به چند برابر سرمایه مورد نیاز خود دست می یابند. در اینجا به برخی پروژه های تولید گجت اشاره شده که طی هفته های اخیر با موفقیت روبرو شده اند:

یخچال سفری فناورانه

این یخچال فناورانه در وب سایت ایندیگوگو عرضه شده و در عرض چند ساعت بیش از ۶۰ هزار دلار سرمایه جمع آوری کرد. Infinite Cooler می تواند غذاهای ذخیره شده در خود را تا ۱۷ روز خنک نگه دارد. برای این منظور در یخچال از عایق پودر نانو استفاده شده است. این یخچال علاوه بر قابلیت های معمول خنک کنندگی دارای یک مخلوط کن نیز هست که به عنوان آسیاب نیز می توان از آن استفاده کرد. همچنین یخچال یک بلندگوی داخلی بلوتوثی دارد و با کابل یو اس بی شارژ می شود.

لنز پروب ۲۴ میلی متری

شرکت Venus Optics لنزLaowa ۲۴mm f/۱۴ ۲x Macro Probe را برای دوربین های کنون، نیکون و سونی ارائه کرده است. طراحی این لنز بسیار خاص است و لوله ای باریک و بلند دارد که بیشتر شبیه یک تفنگ است و نه لنز عکس برداری. دلیل این لوله بلند وجود لنزهای مکرو است که برای تصاویر کلوزآپ به کار می رود.

شارژر بی سیم موبایل

شارژر های بی سیم ایده آل هستند. آنها را می توان بدون دردسر و راحت تعویض کرد. شارژر بی سیم Brickspower در اصل یک شارژر بی سیم Qi با باتری قابل شارژ است که درون قابی شیک قرار گرفته و روی موبایل کاربر سوار می شود. این شارژر را با کمک پد نانو ساکشن می توان به موبایل چسباند و به راحتی جدا کرد.

نمایشگر هولوگرافیک

یک شرکت نیویورکی به نام Looking Glass Factory در سال ۲۰۱۳ تاسیس شده و طی ۵ سال گذشته مشغول توسعه فناوری هولوگرام بوده است. از آن زمان تاکنون چند محصول از جمله L۳D cubes، The Looking Glass Volum و Holo Player One را نیز ساخته و به بازار عرضه کرده است. نسخه جدید Looking Glass یک جعبه شیشه ای سنگین است که در ابعاد ۸ و ۱۵ اینچ ساخته می شود. این گجت می تواند محتوای هولوگرافیک سه بعدی را نمایش دهد به طوریکه به نظر می رسد تصاویر در فضا شناور هستند. جالب آنکه تماشاگر لازم نیست برای تماشای آن از عینک های خاصی استفاده کند.

کفش هایی که رشد می کنند

چند سال قبل پروژه ای به نام «کفش هایی که رشد می کنند» در سراسر فضای وب توجهات را به خود جلب کرد. ایده اصلی این پروژه تولید کفش هایی با عمر طولانی برای کودکان در کشورهای فقیر بود. از آنجا که این کودکان نمی توانند همزمان با رشد کردن، هر بار یک کفش جدید بخرند، بیشتر اوقات مجبور هستند کفش های قدیمی را تعمیر کنند یا پابرهنه به این سو و آن سو بروند. برای این منظور کنتون لی یک صندلی جالب اختراع کرد که همزمان با رشد پای کودک بزرگتر می شود.این پروژه بسیار موفقیت آمیز بود و از آن زمان تاکنون هزاران جفت از آن به کشورهای مختلف ارسال شد. در حال حاضر نسخه جدیدی از این کفش ها به نامExpandals ساخته شده که در آن به جای توجه به هزینه کم، به عمر طولانی و طراحی کفش توجه شده است. این کفش هم دارای بندهایی تنظیمی است که همزمان با رشد کودک می توان اندازه آن را تغییر داد تا کفش همچنان اندازه پای او باشد. این کفش ها از لاستیک با ماندگاری بالا تولید می شوند که به آسانی از بین نمی روند.