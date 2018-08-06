بازگشت تیم ملی بسکتبال فیلیپین به بازی های آسیایی

به گزارش خبرنگار مهر در گروه بندی انجام شده برای مسابقات بسکتبال بازی های آسیایی، تیم ملی فیلیپین در گروه b با ایران، سوریه و امارات هم گروه بود اما این تیم دو هفته پیش از شرکت در این دوره از بازی ها اعلام انصراف کرد اما چند روز بعد از این موضوع فیلیپینی ها مجددا خواستار شرکت در بازی های آسیایی شدند.

بازگشت تیم ملی فیلیپین به بازی های آسیایی، امروز به صورت رسمی از سوی برگزار کنندگان این بازی ها تأیید شد. البته با اعمال تغییر در گروه بندی اولیه!

بر این اساس تیم ملی بسکتبال فیلیپین در بازگشت به بازی های آسیایی در گروه d با قزاقستان، چین و فلسطین هم گروه شد. بنابراین تیم ملی ایران دیدارهای مقدماتی خود را برابر سوریه و امارات برگزار کنند.

گروه بندی کامل مسابقات بسکتبال بازی های آسیایی با توجه به بازگشت فیلیپین به این شرح است:

گروه A: مغولستان، هند، تایلند، اندونزی

گروه B: ایران، سوریه، امارات

گروه C: ژاپن، قطر، چین تایپه، هنگ کنگ

گروه D: قزاقستان، چین، فلسطین، فیلیپین

مسابقات بسکتبال بازی های آسیایی از ٢٣ مردادماه آغاز می شید.