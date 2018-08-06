  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۱۱

آلمان: مذاکره با آمریکا برای معافیت از تحریم‎های ایران ادامه دارد

آلمان: مذاکره با آمریکا برای معافیت از تحریم‎های ایران ادامه دارد

وزارت اقتصاد آلمان می‎گوید مذاکره با آمریکا برای معاف شدن شرکت‎های آلمانی از تحریم‎های ضد ایرانی ادامه دارد و برلین متعهد به واگذاری ضمانت صادرات و سرمایه‎گذاری برای شرکت‎های خود است.‎

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، وزارت اقتصاد آلمان امروز دوشنبه از عزم برلین برای تداوم مذاکره با آمریکا در راستای اخذ معافیت برای شرکت‌های آلمانی در مواجهه با تحریم‌های ضدایرانی واشنگتن خبر داد.

این وزارتخانه همچنین بر تداوم اعطای ضمانتهای صادرات و سرمایه‌ برای شرکت‌های آلمانی که با ایران تجارت می‌کنند، تاکید کرد.

گفتنی است آمریکا تاکنون با درخواست اتحادیه اروپا مبنی بر قائل شدن معافیت برای حوزه‌های مالی، انرژی و مراقبت‌های درمانی در برابر تحریم‌های ضدایرانی مخالفت کرده است.

دلیل آمریکا برای چنین اقدامی، تشکیل جبهه واحد برای اعمال فشار اقتصادی بی‌سابقه بر ایران عنوان می‌شود.

فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز هفته گذشته اعلام کرد این اتحادیه حتی بعد از اعمال تحریم‌ها و علیرغم انتقاد واشنگتن به تلاش برای همکاری با ایران ادامه می‌دهد.  

کد مطلب 4367385
مریم خرمایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها