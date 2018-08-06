به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سیانبیسی، وزارت اقتصاد آلمان امروز دوشنبه از عزم برلین برای تداوم مذاکره با آمریکا در راستای اخذ معافیت برای شرکتهای آلمانی در مواجهه با تحریمهای ضدایرانی واشنگتن خبر داد.
این وزارتخانه همچنین بر تداوم اعطای ضمانتهای صادرات و سرمایه برای شرکتهای آلمانی که با ایران تجارت میکنند، تاکید کرد.
گفتنی است آمریکا تاکنون با درخواست اتحادیه اروپا مبنی بر قائل شدن معافیت برای حوزههای مالی، انرژی و مراقبتهای درمانی در برابر تحریمهای ضدایرانی مخالفت کرده است.
دلیل آمریکا برای چنین اقدامی، تشکیل جبهه واحد برای اعمال فشار اقتصادی بیسابقه بر ایران عنوان میشود.
فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز هفته گذشته اعلام کرد این اتحادیه حتی بعد از اعمال تحریمها و علیرغم انتقاد واشنگتن به تلاش برای همکاری با ایران ادامه میدهد.
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