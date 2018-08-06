  1. استانها
  2. گلستان
۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۲۰

مدیر کل کتابخانه های عمومی گلستان:

۳ کتابخانه روستایی در گلستان افتتاح می شود

۳ کتابخانه روستایی در گلستان افتتاح می شود

گرگان- مدیر کل کتابخانه های عمومی استان گلستان گفت: سه کتابخانه روستایی در گلستان طی هفته دولت افتتاح می شود.

رضا قوانلو در بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه مطبوعات و رسانه های گلستان، اظهار کرد: در هفته دولت در گلستان یک کتابخانه روستایی در روستای «کردآباد» علی آبادکتول و دو کتابخانه در روستاهای «پنج پیکر» و «سیجوال» بندرترکمن افتتاح می شود.

وی افزود: با افتتاح این سه کتابخانه ها، مجموع کتابخانه های روستایی که در سال ۹۷ شروع به کار کرده اند به چهار عدد می رسد و با این اقدام هم در حوزه منابع و هم در حوزه زیربنا افزایش خواهیم داشت.

قوانلو همچنین از ثبت نام ۲۷ هزار و ۵۰۰ نفر در جشنواره کتابخوانی رضوی در گلستان خبر داد و گفت: در سال ۹۵، چهار هزار و ۵۰۰ نفر و در سال گذشته ۱۷ هزار نفر شرکت کرده بودند بنابراین افزایش قابل ملاحظه ای را در سال جدید شاهد بودیم.

کد مطلب 4367389

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها