۳ کتابخانه روستایی در گلستان افتتاح می شود

رضا قوانلو در بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه مطبوعات و رسانه های گلستان، اظهار کرد: در هفته دولت در گلستان یک کتابخانه روستایی در روستای «کردآباد» علی آبادکتول و دو کتابخانه در روستاهای «پنج پیکر» و «سیجوال» بندرترکمن افتتاح می شود.

وی افزود: با افتتاح این سه کتابخانه ها، مجموع کتابخانه های روستایی که در سال ۹۷ شروع به کار کرده اند به چهار عدد می رسد و با این اقدام هم در حوزه منابع و هم در حوزه زیربنا افزایش خواهیم داشت.

قوانلو همچنین از ثبت نام ۲۷ هزار و ۵۰۰ نفر در جشنواره کتابخوانی رضوی در گلستان خبر داد و گفت: در سال ۹۵، چهار هزار و ۵۰۰ نفر و در سال گذشته ۱۷ هزار نفر شرکت کرده بودند بنابراین افزایش قابل ملاحظه ای را در سال جدید شاهد بودیم.