توافقات محرمانه میان ائتلاف سعودی و القاعده در یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، گزارش منتشر شده از سوی خبرگزاری آسوشیتدپرس از توافقات محرمانه ائتلاف متجاوز سعودی با گروه تروریستی القاعده در یمن حکایت دارد.

در این گزارش با عنوان «هم پیمانان آمریکا با القاعده برای جنگ با شورشیان معامله می کنند» آمده است که این توافقات محرمانه با اطلاع آمریکا صورت گرفته و ائتلاف متجاوز سعودی به گروه تروریستی القاعده پول داده تا عناصر این گروه تروریستی از برخی مناطق عقب نشینی کنند.

در این گزارش تاکید شده است: گروه های وابسته به ائتلاف سعودی از عناصر القاعده استفاده می کنند به طوری که توافق شده تا ۲۵۰ تن از این گروه تروریستی به نیروهای کمربند امنیتی تحت حمایت امارات بپیوندند. ائتلاف سعودی بارها طی ۲ سال گذشته مدعی شده که پیروزهای بزرگی علیه القاعده محقق کرده اما بسیاری از این پیروزی ها بدون شلیک یک گلوله محقق شده است.

این گزارش براساس مستندات و مصاحبه های صورت گرفته با ۲۰ تن از مسئولان و صاحب منصبان از جمله افسران امنیتی یمن و اعضای القاعده تهیه شده است.