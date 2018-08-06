ورود کشورهای اروپایی به صنعت ساختمان ایران

به گزارش خبرنگار مهر ماشاءالله عظیمی در حاشیه هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه تحریم ها تأثیری در حضور شرکت های اروپایی در این نمایشگاه نداشته است، گفت: صرفاً شرکت های فعال در صنعت ساختمان براساس مصلحت و تمایل خود در این رویدادها حضور پیدا می کنند.

عضو هیئت رئیسه اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه رویداد نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان در بدترین شرایط تحریم، بهترین کارکرد را داشته است، گفت: ظرفیت های جدیدی در صنعت ساختمان طی سالهای اخیر در کشور ایجاد شده که فرصت برای تبادل دانش فنی بین فعالان این حوزه را بیشتر فراهم کرده است.

دبیرکل اتاق تعاون ایران با تأکید بر اینکه رویدادهای هم اندیشی فعالان صنعت ساختمان دالان مناسبی برای فعالیت مشترک تولید کنندگان داخلی و خارجی است به نقش تعاون در بخش ساختمان اشاره و تصریح کرد: بخش تعاون در گستره ملی می تواند به مجموعه فعالیت های اقتصادی ورود کند که صنعت ساختمان خاصیت بخش تعاون را پررنگ تر می کند.

عظیمی به سهم ۲۵ درصدی صنعت ساختمان در تولید ناخالص ملی (GDP) و سهم ۱۵ درصدی این صنعت در اشتغال زایی مستقیم در دنیا اشاره کرد و افزود: هرگاه صنعت ساختمان تضعیف شده، بیکاران زیادی به کشور تحمیل کرده است.

عضو هیئت رئیسه اتاق تعاون ایران در مورد سهم صنعت ساختمان در مورد تولید ناخالص ملی ایران نیز گفت: طی چند سال گذشته سهم ایران در GDP نیز همانند کشورهای پیشرفته حدود ۲۵ درصد بود اما با رکود و سیاست های ضعیف، این صنعت سهم خود را به بازارهای فرعی و غیرپایدار هدایت کرد.

وی با تأکید بر اینکه قطعا با اعمال سیاست های درست می توانیم به تحقق سهم بیش از ۲۵ درصدی صنعت ساختمان در تولید ناخالص داخلی و سهم ۱۵ درصدی اشتغال صنعت ساختمان امیدوار باشیم، گفت: در حال حاضر ضعف در تصمیم گیری و توزیع منابع وجود دارد و زمانی که منابع را در صنعت ساختمان محدود کنیم این منابع به بازارهای موازی هدایت می شود که می تواند اقتصاد را با مشکل مواجه کند.