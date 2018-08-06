نتایج آزمون تکمیلی علوم آزمایشگاهی تا فردا اعلام می شود

محمدحسین پورکاظمی - رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمون ورودی دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی پنجشنبه ۲۸ تیرماه به صورت الکترونیکی برگزار شد.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی یادآور شد: نتایج اولیه آزمون تا فردا ۱۶ مرداد اعلام می شود. به تعداد دو برابر ظرفیت پذیرش، افراد مجاز در این مرحله به آزمون مرحله دوم (مصاحبه) دعوت خواهند شد.

وی تاکید کرد: پذیرش در دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی از طریق آزمون کتبی و مصاحبه (به ترتیب با سهم ۶۰ و ۴۰ درصد) انجام خواهد شد. نتایج نهایی پس از برگزاری مصاحبه ها اعلام خواهد شد.