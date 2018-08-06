به گزارش خبرنگار مهر، مجید خورشیدی ظهر دوشنبه در جمع اهالی رسانه به مناسبت روز خبرنگار با بیان اینکه آشنایی با مسائل و مشکلات اهالی مطبوعات یک فرصت است، اظهار داشت: ایام روز خبرنگار فرصتی است که می توان ضمن دیدار با اهالی مطبوعات از نزدیک با نظرات این عزیزان آشنا شد.

وی با اشاره به سابقه تاریخی بوشهر در عرصه مطبوعات گفت: قدمت و سابقه تاریخی استان بوشهر در عرصه مطبوعات در سطح کشور مغول مانده است و اهالی رسانه بوشهر باید نقش مهم خود در این زمینه را ایفا کنند.

معاون استاندار بوشهر با بیان اینکه رسانه ها در زمینه مولتی مدیا فعال شوند، اضافه کرد: مطبوعات جهان به سمتی می رود که از کاغذ جدا شده و بسیاری از رسانه از فرصت مولتی مدیا بهره می برند.

خورشیدی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه چرا برخی مدیران از رسانه‌ها دوری می‌کنند، بیان کرد: مدیر عاقل نباید از رسانه ها دوری کند، بخشی از کار مدیر تماس با جامعه است برای برقراری ارتباط مناسب با جامعه باید از ابزار رسانه استفاده کنیم.

معاون استاندار بوشهر با بیان اینکه باید از سرمایه‌های پیشکسوتان در همه زمینه ها استفاده بهینه کرد، گفت: در دولت تدبیر و امید هیچ پرونده‌ای از احزاب نیست که مغفول مانده باشد، هر چند سمن ها اجازه فعالیت سیاسی ندارند اما احزاب می توانند فعالیت سیاسی داشته باشند.

وی با اشاره به شرایط کنونی کشور گفت: امروزه کشور نیازمند آرامش است و برای ایجاد آرامش در جامعه باید از ظرفیت خوب رسانه ها استفاده کرد.

معاون استاندار بوشهر گفت: آماده حضور در جمع‌های فرهنگی، هنری و... هستم و تاکنون هیچ مطالبه ای برای حضور نبوده که حضور پیدا نکرده باشم و برای حضور در محافل ادبی و اجتماعی در صورت دعوت با افتخار حضور خواهم یافت و حداقل ثمره آن این است که از جمع انرژی می‌گیرم.

خورشیدی در پاسخ به انتقادات صورت گرفته در مورد توزیع آگهی از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در این زمینه جلسات متعددی در استانداری داشتیم و نهایت تلاش خود را برای حل این مشکل خواهیم کرد ضمن اینکه مدیر خانه مطبوعات بوشهر موضوع آگهی را با جدیت دنبال خواهد کرد.

معاون استاندار بوشهر با بیان اینکه مطالبات به حق قشرهای مختلف فرهنگی، ورزشی، اجتماعی را دنبال خواهیم کرد، اضافه کرد: جامعه امروز نیازمند امید است و انتظار داریم رسانه ها فضای امید و آرامش را در جامعه ایجاد کنند.