انتصاب بومی و غیربومی در استان سمنان مطرح نیست/خدمتگزاری هدف اصلی

به گزارش خبرنگار مهر، سعید ناجی ظهر دوشنبه در نشست شورای اداری مهدیشهری به میزبانی فرمانداری این شهرستان، ضمن بیان اینکه پاسخگویی مدیران و خدمترسانی به مردم دو اولویت مهم برای استانداری سمنان است، تاکید کرد: مردم ما بهترین مردم هستند و اگر بعضاً دیده میشود که مباحثی مانند انتصاب بومی و غیربومی یا اختصاص اعتبارات و طرحها در اینسو و آنسوی استان میشود بهواقع این مسائل مطرح نیست و فقط خدمت به مردم ملاک عمل است.
وی بابیان اینکه مدیران حتی اگر غیربومی باشند در سایه خدمت کردن به مردم پذیرفته هستند، افزود: خدمترسانی و پاسخگویی به مردم بهعنوان یکفصل در ساختار نظام سیاسی ما تبیین شده و ما نیز به آن اعتقاد داریم.
دشمنان به دنبال تفرقه هستند
معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان با بیان اینکه امروز وحدت یکی از مسائل محوری در جامعه محسوب میشود، گفت: دشمنان به دنبال تفرقه هستند و ما باید هوشیار باشیم.
ناجی ضمن بیان اینکه اتحاد یک رکن اصلی در جامعه است که دشمنان را ناامید میسازد، تاکید داشت: مسیر انقلاب اسلامی برای استکبار جهانی قابل تحمل نیست و این امر باعث شده تا دشمنان از هر راهی بخواهند به کشور ما ضربه بزنند لذا باید هوشیار بود.
وی با بیان اینکه آرمانهای انقلاب اسلامی با رویکرد و هدفگذاری امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب میبایست محور وحدت در جامعه باشند، افزود: انقلاب مسیر خود را در راه مبارزه با ظلم و استکبار ادامه داده و امروز با همه سختی ها منادی آزادی و استکبار ستیزی در جهان و منطقه محسوب می شود.
وحدت راهگشای مشکلات
معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان با بیان اینکه برخی می خواهند در بین مردم ناامیدی ایجاد کنند و بگویند در انقلاب اسلامی هیچ کاری نشده است، گفت: کشور در دهههای گذشته توفیق خوبی در توانمندی و قدرت حوزه نظامی بهدست آورده که باید قدردان آن باشیم و به کسانی که بذر ناامیدی در کشور میپاشند بگوییم در این کار موفق نخواهند شد.
ناجی با بیان اینکه مردم ما در مقابل تحریمهای اقتصادی و غیر اقتصادی مقاومت میکنند و بارها نشان دادهاند که پشتیبان نظام و مسئولان آن خواهند بود، تاکید داشت: اقتصاد حوزهای است که میتواند تاثیرات خود را به مراتب بیشتر از جنگ بگذارد و مردم ما نیز این را با هوشیاری می دانند و اجازه نخواهند داد که دشمن هر اقدامی را صورت دهد.
وی با بیان اینکه التهاب فضای جامعه در حوزههای اقتصادی باید مد نظر مسئولان باشد تا بتوانیم مشکلات را رفع کنیم، تاکید داشت: در سایه وحدت و انسجام است که می توانیم مشکلات را رفع کنیم.
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