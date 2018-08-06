اجرای طرح «ارتقای امنیت غذایی محصولات کشاورزی» در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، کیانوش حمیدیان در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در سال زراعی ۹۷ - ۹۶ پروژه امنیت غذایی در دو بعد در استان انجام شده است.

وی، ادامه داد: در مرحله اول «پلات فرم های» آزمایشی در سطح ۳۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان های دلفان، خرم آباد و کوهدشت توزیع شد، عنوان کرد: این قالب این «پلات فرم ها» ارقام جدید گندم، جو و نخود و همچنین گیاهان علوفه ای مورد نیاز آزمایش قرار گرفتند.

مجری طرح ارتقای امنیت غذایی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: علاوه بر این، سیستم های خاک ورزی برای همه محصولات کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت و از نتایج ملموس این «پلات فوم ها» می توان به ارقام زود رس علوفه ای با عملکرد بیش از ۲۰ تن علوفه «تر» در هکتار اشاره کرد.

حمیدیان ادامه داد: در مرحله دوم مزارع نمایشی در سطح ۱۱ هزار و ۱۰۰ هکتار، شامل پنج هزار و ۸۰۰ هکتار گندم، سه هزار هکتار جو و دو هزار و ۳۰۰ هکتار نخود به اجرا درآمد، نتایج حاصل در این زمینه در شهرستان های کوهدشت و چگنی نشان دهنده این بود که عملکرد مزارع با مزارع کشاورزی که عملیات مورد نظر در آنها اجرا شده حدود ۵۰۰ کیلوگرم در هکتار اختلاف عملکرد دارد.

وی بیان داشت: استفاده از بذر اصلاح شده، کاشت کارنده های مناسب، اجرای سیستم کاشت مستقیم، رعایت عمق مناسب کاشت، تغذیه متعادل و رعایت تاریخ کاشت از اقدامات اجرایی در قالب پروژه ارتقای امنیت غذایی در استان بوده است.