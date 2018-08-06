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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۲۶

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

اجرای طرح «ارتقای امنیت غذایی محصولات کشاورزی» در لرستان

اجرای طرح «ارتقای امنیت غذایی محصولات کشاورزی» در لرستان

خرم آباد- مجری طرح ارتقای امنیت غذایی سازمان جهاد کشاورزی لرستان از اجرای طرح «ارتقای امنیت غذایی محصولات کشاورزی» در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، کیانوش حمیدیان در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در سال زراعی ۹۷ - ۹۶ پروژه امنیت غذایی در دو بعد در استان انجام شده است.

وی، ادامه داد: در مرحله اول «پلات فرم های» آزمایشی در سطح ۳۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان های دلفان، خرم آباد و کوهدشت توزیع شد، عنوان کرد: این قالب این «پلات فرم ها» ارقام جدید گندم، جو و نخود و همچنین گیاهان علوفه ای مورد نیاز آزمایش قرار گرفتند.

مجری طرح ارتقای امنیت غذایی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: علاوه بر این، سیستم های خاک ورزی برای همه محصولات کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت و از نتایج ملموس این «پلات فوم ها» می توان به ارقام زود رس علوفه ای با عملکرد بیش از ۲۰ تن علوفه «تر» در هکتار اشاره کرد.

حمیدیان ادامه داد: در مرحله دوم مزارع نمایشی در سطح ۱۱ هزار و ۱۰۰ هکتار، شامل پنج هزار و ۸۰۰ هکتار گندم، سه هزار هکتار جو و دو هزار و ۳۰۰ هکتار نخود به اجرا درآمد، نتایج حاصل در این زمینه در شهرستان های کوهدشت و چگنی نشان دهنده این بود که عملکرد مزارع با مزارع کشاورزی که عملیات مورد نظر در آنها اجرا شده حدود ۵۰۰ کیلوگرم در هکتار اختلاف عملکرد دارد.

وی بیان داشت: استفاده از بذر اصلاح شده، کاشت کارنده های مناسب، اجرای سیستم کاشت مستقیم، رعایت عمق مناسب کاشت، تغذیه متعادل و رعایت تاریخ کاشت از اقدامات اجرایی در قالب پروژه ارتقای امنیت غذایی در استان بوده است.

کد مطلب 4367408

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