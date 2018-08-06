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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۴۷

اختتامیه جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد آبان برگزار می‌شود

اختتامیه جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد آبان برگزار می‌شود

سومین دوره جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی آبان ماه به میزبانی واحد دانشگاهی شهرکرد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، حجت الاسلام ابراهیم کلانتری معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: در این دوره ۲ هزار و ۱۰۰ اثر دانشجویی به دبیرخانه این جشنواره در ۳۹ کد رشته تخصصی با ۳ محور آثار، نشریات و مقالات ویژه و اعلامی ارسال شد که به رقابت خواهند پرداخت.

وی افزود: در این دوره برای تخصصی‌تر شدن رقابت‌ها و جهت‌بخشی صحیح به دانشجویان شرکت‌کننده در جشنواره بر خلاف دوره‌های قبل این جشنواره، آثار با محدودیت شرکت در مسابقه روبه‌رو بودند و هر اثر تنها در یک کد رشته امکان شرکت در رقابت‌ها را دارا بود.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت: داوری مقدماتی این جشنواره با حضور ۵ تن از فعالان سابق نشریات دانشجویی که همگی از مدیران و فعالان رسانه‌های کشوری هستند در محل دبیرخانه جشنواره در شهرکرد آغاز به کار کرده و این مرحله از داوری‌ها ادامه خواهد داشت.

کلانتری عنوان کرد: داوری این دوره بر اساس ۳ شاخص اصول مطبوعاتی، اصول نگارش و کیفیت محتوایی مطالب استوار خواهد بود.

وی تاکید کرد: از ابتکارات جشنواره سوم، استفاده ویژه از بیانات و منویات مقام معظم رهبری در موضوعات اعلامی دبیرخانه بوده که حاصل آن، موضوعات و محورهای کارآمدی نظام جمهوری اسلامی، اقتصاد مقاومتی، نقش و اهمیت شهدای مدافع حرم در حفظ امنیت و استقلال کشور، سبک زندگی اسلامی – ایرانی، تبیین کار تمیز فرهنگی و آتش‌به‌اختیار در عرصه فرهنگی، ابعاد نفوذ و تهاجم فرهنگی دشمن، لزوم خودکفایی علمی در عرصه فناوری و توانمندی نظامی و علوم انسانی بوده که به عنوان موضوعات بخش مقالات ویژه مشخص شده است.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: داوری نهایی این جشنواره هفته آخر شهریور با حضور استادان و کارشناسان حوزه رسانه انجام و براساس جمع دو نمره داوران ابتدایی و نهایی نفرات برگزیده انتخاب خواهند شد.

اختتامیهسومین دوره جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی ۲۶ آبان ماه در دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4367411

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