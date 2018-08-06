به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، حجت الاسلام ابراهیم کلانتری معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: در این دوره ۲ هزار و ۱۰۰ اثر دانشجویی به دبیرخانه این جشنواره در ۳۹ کد رشته تخصصی با ۳ محور آثار، نشریات و مقالات ویژه و اعلامی ارسال شد که به رقابت خواهند پرداخت.
وی افزود: در این دوره برای تخصصیتر شدن رقابتها و جهتبخشی صحیح به دانشجویان شرکتکننده در جشنواره بر خلاف دورههای قبل این جشنواره، آثار با محدودیت شرکت در مسابقه روبهرو بودند و هر اثر تنها در یک کد رشته امکان شرکت در رقابتها را دارا بود.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت: داوری مقدماتی این جشنواره با حضور ۵ تن از فعالان سابق نشریات دانشجویی که همگی از مدیران و فعالان رسانههای کشوری هستند در محل دبیرخانه جشنواره در شهرکرد آغاز به کار کرده و این مرحله از داوریها ادامه خواهد داشت.
کلانتری عنوان کرد: داوری این دوره بر اساس ۳ شاخص اصول مطبوعاتی، اصول نگارش و کیفیت محتوایی مطالب استوار خواهد بود.
وی تاکید کرد: از ابتکارات جشنواره سوم، استفاده ویژه از بیانات و منویات مقام معظم رهبری در موضوعات اعلامی دبیرخانه بوده که حاصل آن، موضوعات و محورهای کارآمدی نظام جمهوری اسلامی، اقتصاد مقاومتی، نقش و اهمیت شهدای مدافع حرم در حفظ امنیت و استقلال کشور، سبک زندگی اسلامی – ایرانی، تبیین کار تمیز فرهنگی و آتشبهاختیار در عرصه فرهنگی، ابعاد نفوذ و تهاجم فرهنگی دشمن، لزوم خودکفایی علمی در عرصه فناوری و توانمندی نظامی و علوم انسانی بوده که به عنوان موضوعات بخش مقالات ویژه مشخص شده است.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: داوری نهایی این جشنواره هفته آخر شهریور با حضور استادان و کارشناسان حوزه رسانه انجام و براساس جمع دو نمره داوران ابتدایی و نهایی نفرات برگزیده انتخاب خواهند شد.
اختتامیهسومین دوره جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی ۲۶ آبان ماه در دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد برگزار خواهد شد.
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