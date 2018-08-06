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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۲۸

مدیر گروه آموزش دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه:

سفیران سلامت خانوار در کرمانشاه ارزشیابی می‌شوند

سفیران سلامت خانوار در کرمانشاه ارزشیابی می‌شوند

کرمانشاه_ مدیر گروه آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از آغاز اجرای طرح ارزشیابی فعالیت سفیران سلامت خانوار در کرمانشاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، سارا شاه آبادی اظهار داشت: طرح بررسی تاثیر برنامه تربیت سفیران سلامت خانوار در کاهش میزان مراجعه به پزشک در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از چهاردهم مردادماه آغاز شد.

وی افزود: در این طرح ابتدا اعضای خانواده سفیران سلامت در ۱۲ پایگاه منتخب در شهر کرمانشاه، بر اساس پرسشنامه طراحی شده توسط گروه آموزش وارتقای سلامت معاونت بهداشتی کرمانشاه ، از نظر میزان مراجعه به پزشک به علت ناخوشی های جزئی مورد ارزیابی قرار می گیرند.

مدیر گروه آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بیان کرد: در مرحله بعدی این طرح کتاب خود مراقبتی در ناخوشی های جزئی بر اساس گروه های سنی مختلف به این سفیران آموزش داده خواهد شد و ۶ ماه بعد مجدداً میزان مراجعه به پزشک ارزیابی میگردد.

وی بیان کرد: در کتاب "خود مراقبتی در ناخوشی های جزئی " اقداماتی که برای این ناخوشی ها می توان در منزل بدون نیاز به مراجعه به پزشک انجام داد ، براساس گروه های سنی مختلف به تفصیل بیان شده است.

گفتنی است با توجه به اجرای برنامه ملی خود مراقبتی فردی از بهمن۹۴ و بدنبال آن ، تربیت سفیران سلامت خانوار با هدف توانمندسازی سفیران در راستای خود مراقبتی ، حفظ و ارتقای سطح سلامت خود و خانواده ، کاهش مراجعه به پزشک ، طرح ارزشیابی فعالیت این سفیران در کاهش میزان مراجعه به پزشک به علت ناخوشی های جزئی آغاز شد.

کد مطلب 4367414

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