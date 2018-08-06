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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۳۰

رئیس مرکز ملی فضایی:

ایران سردمدار تولید مقالات علمی هوافضا در منطقه است

ایران سردمدار تولید مقالات علمی هوافضا در منطقه است

رئیس مرکز ملی فضایی معاونت علمی از پیشتازی ایران در زمینه تولید مقالات علمی هوافضا در منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، منوچهر منطقی با اشاره به رشد قابل قبول ایران در زمینه تولیدات علمی هوافضای کشور، گفت:  ایران در دنیا از نظر تعداد مدارک علمی در حوزه هوافضا در رتبه ۱۵ قرار دارد و از سال ۲۰۱۱ نیز رشد مناسبی در این زمینه داشته است.

دبیر ستاد توسعه صنایع هوایی و هوانوردی افزود: در ۵ سال اخیر، رتبه اول تعداد نشر مقالات این حوزه در منطقه را داریم که باید تلاش کنیم این رتبه را حفظ کرده و در دنیا نیز به رتبه و جایگاه واقعی خود برسیم.

منطقی عنوان کرد: هرگاه بودجه های مصوب تأمین شده است، محققین و پژوهشگران ما توانسته‌اند مراحل پروژه‌های موجود را با موفقیت پشت سر بگذارند.

به گفته رئیس مرکز ملی فضایی معاونت علمی، تاکنون با اهتمام محققین و حمایت‌های جانبی صورت گرفته، رشد پروژه‌ها ادامه یافته؛ اما امیدواریم در تامین بودجه های مورد نظر نیز اقدامات خوبی صورت گیرد.

کد مطلب 4367423

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