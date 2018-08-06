ایران سردمدار تولید مقالات علمی هوافضا در منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، منوچهر منطقی با اشاره به رشد قابل قبول ایران در زمینه تولیدات علمی هوافضای کشور، گفت: ایران در دنیا از نظر تعداد مدارک علمی در حوزه هوافضا در رتبه ۱۵ قرار دارد و از سال ۲۰۱۱ نیز رشد مناسبی در این زمینه داشته است.

دبیر ستاد توسعه صنایع هوایی و هوانوردی افزود: در ۵ سال اخیر، رتبه اول تعداد نشر مقالات این حوزه در منطقه را داریم که باید تلاش کنیم این رتبه را حفظ کرده و در دنیا نیز به رتبه و جایگاه واقعی خود برسیم.

منطقی عنوان کرد: هرگاه بودجه های مصوب تأمین شده است، محققین و پژوهشگران ما توانسته‌اند مراحل پروژه‌های موجود را با موفقیت پشت سر بگذارند.

به گفته رئیس مرکز ملی فضایی معاونت علمی، تاکنون با اهتمام محققین و حمایت‌های جانبی صورت گرفته، رشد پروژه‌ها ادامه یافته؛ اما امیدواریم در تامین بودجه های مورد نظر نیز اقدامات خوبی صورت گیرد.