پسر ناخلف به حساب بانکی مادر دستبرد زد

به گزارش خبرنگار مهرو به نقل از پایگاه خبری پلیس سرهنگ علی کریمی اظهار داشت: اخیرا یکی از شهروندان به پلیس فتا مراجعه و عنوان کرد که مبلغ ۵۴ میلیون ریال به صورت اینترنتی از حساب بانکی وی برداشت شده است.

وی افزود: پس از طرح این شکایت، موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت که در نهایت با بررسی‌های فنی، متهم شناسایی و با دستور مقام قضائی به پلیس فتا دستگیر شد.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات استان کرمانشاه تصریح کرد: در بازجویی ها و تحقیقات تکیملی مشخص شد که متهم دستگیر شده فرزند شاکی است که در بازجویی‌های فنی و با مشاهده مدارک غیرقابل انکار، به جرم خود اعتراف کرد.

سرهنگ کریمی بیان کرد: با توجه به اینکه به کارت عابر بانک مادرش دسترسی داشته از اعتماد وی سوء‌استفاده کرده و به صورت مخفیانه برای حساب بانکی وی رمزدوم فعال و سپس اقدام به خرید اینترنتی کرده است.



کریمی تصریح کرد: به شهروندان توصیه می شود نکات امنیتی در خصوص استفاده از کارت‌های بانکی را رعایت کرده و به هیچ‌وجه اطلاعات کارت‌های بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند، ضمن اینکه جهت اطلاع از تراکنش‌های بانکی خود، سامانه پیامکی را فعال کرده تا بتوانند در اسرع وقت اقدام مناسب را انجام دهند.