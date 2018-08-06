تلاش شیطانی دو جوان مست برای آزار و اذیت دست فروشان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، از دستگیری دو متهم خبر داد که با انگیزه آزار و اذیت جنسی اقدام به ربودن دو دست فروش نوجوان کرده بودند.

سرهنگ علی ولیپور گودرزی در توضیح این خبر گفت: در مورخه ۲۹ تیرماه دو نوجوان ۱۸ ساله با مراجعه به کلانتری ۱۵۲ خانی آباد به مأمورین اعلام کردند که دو سرنشین یک خودرو ۲۰۶ سفید رنگ به قصد آزار و اذیت جنسی اقدام به ربودن آنها کردند.

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "آدم ربایی با انگیزه آزار و اذیت جنسی" ، پرونده جهت ادامه رسیدگی به اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شد .

شکات پرونده (دو نوجوان ۱۸ ساله) پس از حضور در اداره شانزدهم پلیس آگاهی در اظهارات اولیه عنوان داشتند که هر دو نفر دست فروش هستند و در زمان مراجعت به خانه مورد ربایش قرار گرفتند ؛ این دو نوجوان در توضیحات خود به کارآگاهان عنوان داشتند: "۳۰ دقیقه بامداد مورخه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ زمانی که در حال جمع کردن بساط دست فروشی خود بودیم ، ناگهان یک ۲۰۶ سفید رنگ با دو سرنشین در مقابل ما توقف کرد و با تهدید چاقو هر دو نفر ما را سوار ماشین کردند . ما را به اتاقکی در پشت بام یک کارگاه در منطقه نعمت آباد برده و در آنجا با ضرب و شتم و تهدید چاقو قصد آزار و اذیت داشتند " .

یکی از شکات پرونده که موفق به فرار از داخل اتاقک داخل کارگاه شده بود در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: "سرنشینان ۲۰۶ با تهدید چاقو و ضرب و شتم قصد آزار و اذیت مرا داشتند؛ در یک لحظه جسم تیزی شبیه به چاقو برخورد کردم و متوجه وجود چاقو در زیر فرش داخل اتاقک شدم. به قصد مقاومت و فرار، چاقو را برداشته و حمله ور شدم ؛ چاقو را به سینه یکی از آن دو نفر فرو کردم ؛ در حالیکه لباس بر تن نداشتم از داخل اتاقک خارج شده و خودم را به داخل کوچه رساندم ؛ در حال کمک خواستن بودم که این دو نفر نیز سوار ۲۰۶ شده و از محل دور شدند " .

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ در توضیح روند شناسایی و دستگیری متهمین پرونده گفت: کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس آگاهی با مراجعه به محل اتاقک به بررسی تصاویر دوربین های مداربسته ی کارگاه پرداخته و صحت اظهارات شکات پرونده مورد تأیید قرار گرفت. در ادامه ، با شناسایی ۲۰۶ متعلق به یکی از متهمین به نام بهنام (۲۷ ساله) ، کارآگاهان به محل سکونت وی در منطقه نعمت آباد رفته و اطلاع پیدا کردند که بهنام آخرین بار به همراه یکی از دوستانش به نام جعفر (۲۸ ساله) مشاهده شده و پس از آن هر دو نفر مراجعتی به منازل خود نداشتند.

با شناسایی تصاویر بهنام و جعفر توسط شکات پرونده، اقدامات پلیسی جهت دستگیری آنها در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت و مشخص شد این دو نفر در حال حاضر با یک دستگاه خودرو وانت در محدوده ی نعمت آباد تردد دارند ؛ خودرو وانت همراه با محل دقیق تردد متهمین در منطقه نعمت آباد شناسایی و تحت کنترل نامحسوس پلیس قرار گرفت و سرانجام در روز جمعه مورخه ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ هر دو نفر آنها سوار بر خودرو وانت متعلق به جعفر دستگیر و به اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شدند.

متهمین در تحقیقات اولیه منکر هرگونه اقدام به آدم ربایی و تلاش برای آزار و اذیت شدند اما پس از مواجه حضوری با دو شاکی پرونده و همچنین مشاهده تصاویر دوربین های مداربسته که آنها را در حال انتقال دو نوجوان به داخل کارگاه نشان می داد به ناچار لب به اعتراف گشوده و به آدم ربایی دو نوجوان ۱۸ ساله با انگیزه آزار و اذیت آنها اعتراف و عنوان کردند که در آن شب، شرب خمر کرده و در وضعیت روحی – روانی مناسبی قرار نداشتند.

بهنام که از ناحیه سینه مورد اصابت چاقو قرار گرفته بود در اظهاراتش به کارآگاهان عنوان کرد: زمانی که چاقو به سینه ام فرو رفت دچار خونریزی شدیدی شدم ؛ بسیار ترسیده بودم ؛ همراه با جعفر سوار ماشین شده و خودمان را به بیمارستان رساندیم ؛ پس از انجام اقدامات درمانی بر روی من اطمینان داشتیم که پلیس به دنبال ماست؛ برای همین از آن زمان [تا زمان دستگیری] فراری بودیم تا نهایتا دستگیر شدیم.

سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر گفت: متهمین با قرار قانونی صادره از سوی بازپرس محترم شعبه نهم دادسرای ناحیه ۲۷ تهران و جهت انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارند.