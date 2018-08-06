تمام ظرفیت ها برای عملیاتی کردن آب های ژرف در اصفهان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تیموری پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: جهاد دانشگاهی اصفهان سه سال است که در مبحث آب وارد شده و کمیته ای تحت عنوان ( کمیته‌ آب جهاد دانشگاهی) تشکیل داده است که در آن کمیته، ماموریت مطالعه بر روی آب های ژرف به جهاد دانشگاهی واحد صنعتی سپرده شد.

وی ادامه داد: ما با مطالعه و بررسی مقاله های بین المللی توانستیم به نتایج خوبی در مطالعات آب های ژرف برسیم و آمادگی خود را برای عملیاتی کردن آب های ژرف اعلام کنیم همچنین این عملیات را در خراسان جنوبی آغاز کرده ایم.

رئیس جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان افزود: در اصفهان نیز ظرفیت این را داریم که وجود یا عدم وجود آب را بررسی کنیم سپس حجم و کیفیت آب را تخمین بزنیم و در پایان نقاط بهینه برای حفاری را انتخاب کنیم.

وی با بیان اینکه تمام ظرفیت ها برای عملیاتی کردن آب های ژرف بومی است، گفت: تجهیزات برای این کار وارداتی است اما نیروهای داخلی ظرفیت اجرایی کردن این کار را دارند و ما با مکاتباتی که با استاندار انجام دادیم ایشان را از این عملیات آگاه کردیم و پیشنهاد دادیم با هزینه خودمان این کار را عملیاتی کنیم اما استاندار جوابی به ما نداد و ما منتظر جواب ایشان هستیم.

تیموری در ارتباط با برنامه های آموزشی جهاد دانشگاهی در سال ۹۶ افزود: در زمینه آموزش های تخصصی و فوق تخصصی برق اصفهان را در دست اجرا داریم و پروژه های آموزشی از جمله آموزش مدیران استانداری، آموزش الکترونیکی را نیز به پایان رسانده ایم.

وی با اشاره به وجود هفت مرکز آموزش زبان در شهر اصفهان ادامه داد: در این مراکز ۴۶ هزار دوره برگزار کرده ایم که ۹ هزار و ۷۰۰ نفر آموزش تخصصی و فوق تخصصی دیده اند و ۹۲ دوره از آن شامل آموزش های جدید می شود.

رئیس جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان در ادامه گفت: در حوزه فرهنگی نیز ۱۰۹ برنامه داشتیم که ۷۸ برنامه از آن برای دانشجویان و ۳۱ برنامه برای پرسنل برگزار شده است، همچنین ۳۸ کتاب جدید منتشر کرده ایم.

وی بیان کرد: از آنجایی که برخی از دانشجویان حتی توان مالی برای خرید ژتون غذایی را ندارند ما صندوق وام دانشجویی را تاسیس کردیم و ۲۶۱ فقره وام به دانشجویان داده ایم.

تیموری در ادامه با اشاره به فعالیت های پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی گفت: در زمینه فعالیت های پژوهشی با شرکت های بزرگی مانند فولاد مبارکه اصفهان، ذوب آهن و پتروشیمی فعالیت می کنیم و توانسته ایم سامانه آموزشی برای شرکت ذوب آهن و سیستمی هوشمند برای فولاد مبارکه طراحی کرده و آموزش هایی برای نیروهای جدید شرکت مجتمع پارس جنوبی ارائه دهیم.

وی در پایان با ابراز خوشحالی از پایداری نشاط در جهاد دانشگاهی اضافه کرد: شاید یکی از دلایل پویا و فعال بون ما این است که حمایت مالی نمی شویم و ۹۰ درصد از هزینه ها را خودمان پرداخت می کنیم، از این خاطر همیشه در فعالیت خواهیم بود.