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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۴۳

هشدار جریان صدر نسبت به تشکیل دولت نجات ملی در عراق

هشدار جریان صدر نسبت به تشکیل دولت نجات ملی در عراق

سخنگوی مقتدی صدر رهبر جریان صدر نسبت به درخواست برخی جریان های سیاسی برای تشکیل دولت نجات ملی در عراق هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «صلاح العبیدی» سخنگوی «مقتدی صدر» رهبر  جریان صدر نسبت به تشکیل دولت نجات ملی در عراق هشدار داد.

العبیدی امروز دوشنبه تأکید کرد که برخی جریان های سیاسی خواستار تشکیل دولت نجات ملی شده اند که این اقدام خلاف قانون اساسی است و منجر به اتفاقات پیش بینی نشده خواهد شد.

وی تأکید کرد که فرصت های موجود برای تشکیل دولتی که شبیه به دولت های پیشین عراق نباشد و بتوان از طریق آن وضعیت کشور را تغییر داد، فراهم شده و انتخابات از راه قانونی بسیاری از چهره های سابق را کنار گذاشته است.

پیشتر ایاد علاوی رئیس ائتلاف الوطنیه خواستار تشکیل دولت نجات ملی شده بود. این در حالی است که اخیرا گزارش های رسانه ای حکایت از تلاش آمریکا برای تشکیل دولت نجات ملی در عراق داشته است.

کد مطلب 4367436

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