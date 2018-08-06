به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی کردستان، محمد رسول شیخی زاده، مدیرکل کمیته امداد استان کردستان بابیان اینکه کمیته امداد برای انجام رسالت اصلی خود که شناسایی و کمک به نیازمندان جامعه است به پشتوانه مردم نیاز دارد، گفت: کمک به اقشار محروم هم ازلحاظ دینی و هم انسانی یکی از ضروریات و تأکیدات جامعه است.

وی ضمن اشاره به اینکه سال گذشته ۲۰۰ میلیارد تومان در بخش خدمات حمایتی به مددجویان استان کردستان پرداخت شد، افزود: همه هزینه‌های جاری کمیته امداد و حقوق کارکنان نیز از محل اعتبارات دولتی پرداخت می‌شود.

شیخی زاده با اشاره به اینکه در سال جاری تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال این نهاد غیر از مددجویان کمیته امداد به افراد غیر تحت حمایت در سطح روستاها نیز پرداخت می‌شود، ادامه داد: هدف از پرداخت این تسهیلات ایجاد مشاغل واقعی برای افراد ساکن روستاها است.

وی با بیان اینکه مسکن روستایی یکی دیگر از سرفصل‌های خدمت است که کمیته امداد در این بخش نیز حضور فعال دارد، گفت: ساخت هزار واحد مسکن مددجویی طی سال جاری با مشارکت کمیته امداد و سپاه پاسداران صورت می‌گیرد که در مرحله اول در شهرستان‌های سنندج، سقز، دیواندره، بیجار و قروه شروع‌شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان کردستان با اشاره به دیگر محور فعالیت کمیته امداد در بخش مشارکت‌های مردمی که باهدف ترویج سنت‌های حسنه الهی در سطح جامعه و کمک به نیازمندان صورت می‌گیرد، افزود: زکات یکی از بخش‌های مهم مشارکت است که در سطح روستاها باهدف کمک به نیازمندان همچون ساخت مسکن مددجویان و همچنین پروژه‌های عام منفعه مانند ساخت مسجد بهره‌گیری می‌شود.

وی درزمینه پالایش مددجویان و خارج کردن آنها از چرخه حمایت این نهاد بیان کرد: این کار برای افراد خودکفا شده و همچنین باهدف اضافه کردن خانوارهای نیازمند پشت نوبتی به جامعه مددجویی کمیته امداد صورت می‌گیرد.