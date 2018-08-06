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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۴۱

دستور وزیر ورزش برای حمایت درمانی از کیمیا علیزاده 

دستور وزیر ورزش برای حمایت درمانی از کیمیا علیزاده 

وزیر ورزش و جوانان دستور حمایت کامل درمانی از کیمیا علیزاده را داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فریبا محمدیان معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان در تماسی تلفنی با کیمیا علیزاده  ضمن آرزوی سلامتی و حضور مجددش در میادین ورزشی ، سلام سلطانی فر و دستورات وزیر به فدراسیون پزشکی ورزشی و فدراسیون تکواندو برای حمایت کامل درمانی را به اطلاع او رساند و گفت : دکتر سلطانی فر از حادثه پیش آمده برای او بسیار ناراحت شد و از من خواست بهرشکل ممکن از این  قهرمان ارزنده حمایت شود 

فریبا محمدیان همچنین اضافه کرد : ورزشکاران  و جوانان این کشور سرمایه های  ایران هستند و در وحله اول سلامتی انها مورد توجه وزارتخانه است  و پس از آن حضور در میادین ورزشی وافتخارافرینی از اهمیت برخوردار است.

وی درادامه به کیمیا علیزاده اظمینان داد که با جسارت واعتماد به نفسی که در وی سراغ دارد خواهد توانست تا در المپیک ۲۰۲۰ مجموعه  افتخاراتش را تکمیل کند.

معاون وزیر ورزش وجوانان گفت : مردم ایران  ومسوولان ورزش برای سلامتی و بهبود آسیب دیدگی فرزند ورزشکار خود دعا خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کیمیا علیزاده روز گذشته در تمرین تیم ملی دچار پارگی رباط صلیبی شد و به همین دلیل حضور در بازی‌های آسیایی جاکارتا را از دست داد.

کد مطلب 4367444
ساناز سلیمان آبادی

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