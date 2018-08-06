به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، فریدون رضایی درباره ضرورت فعالیت فناوران و محققان کشور در این حوزه اظهار کرد: سال گذشته موسسه VERN ۲۱گزارشی را منتشر کرد که نشان داد بیش از ۳۱۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری روی برق تجدیدپذیر انجام شده که این میزان ۳ برابر سرمایه گذاری ها بر روی منابع فسیلی است.

وی ادامه داد: همچنین این میزان سرمایه گذاری نسبت به سرمایه گذاری ها در بخش هسته ای (به میزان ۴۲ میلیارد دلار) نیز چشمگیر است. پس این آمار حاکی از این است که دنیا با شتابی سریع در مسیر توسعه صنعت انرژی های تجدیدپذیر قرار گرفته است و آن را ابزار مقابله با تغییرات اقلیمی و کاهش گرمایش جهانی می داند.

رضایی با بیان اینکه هدف توسعه انرژی های تجدیدپذیر و تولید انرژی های پاک است گفت: یکی از مشکلات اساسی که کشورها با آن دست به گریبان هستند تغییرات اقلیمی است به گونه ای که مردم در سال جاری گرم ترین درجه حرارت را تجربه کردند. بنابراین با کاهش استفاده از سوخت های فسیلی به عنوان تولید کننده حرارت حرکتی تاثیرگذار برای جلوگیری از این گرمایش جهانی انجام می شود.

به گفته وی، ایران نیز کشوری سرشار از منابع خدادادی همچون انرژی خورشیدی، بادی و زمین گرمایی است که می توانیم با توسعه فناوری های مربوطه در هر بخش بهره برداری های مناسبی داشته باشیم و در مسیر استفاده بیشتر از انرژی های پاک قرار گیریم.

وی اضافه کرد: مسیری که مواهب خدادادی پیش رویمان قرار داده است. چرا که دریای گسترده در شمال و جنوب کشور شرایط را برای تولید برق از انرژی جزر و مد فراهم کرده است. همچنین پتانسیل سنجی منابع زمین گرمایی کشور نشان می دهد در این بخش نیز می توانیم بهره برداری خوبی از انرژی هیدورترمال داشته باشیم.

معاون انرژی های تجدیدپذیر ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی عنوان کرد: ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی نیز قطعا از ایده ها و طرح های فناورانه محققان کشور در این حوزه حمایت می کند اما آنچه برای ستاد مهم است پرهیز از انجام طرح های پژوهشی بدون هیچ دستاورد عملی است در حال حاضر نیاز داریم که به صورت عملیاتی وارد حوزه تجدیدپذیر شویم تا با اقداماتی اجرایی شاهد بهره وری هر چه بیشتر منابع تجدیدپذیر باشیم.

معاون انرژی های تجدیدپذیر ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی گفت: بنابراین نگرش جدید پشتیبانی از طرح های فناورانه با هدف دستیابی به بازارهای داخلی و خارجی است.

رضایی با اشاره به اینکه ستاد در تمام بخش های انرژی های تجدیدپذیر از محققان حمایت می کند ابراز کرد: توسعه انرژی های تجدیدپذیر در کشور در مسیر خوبی قرار دارد و ستاد نیز می تواند قانونمندانه حرکت در این مسیر را تسریع کند تا در مدت زمان کمتر و با کیفیت مطلوب به هدف مد نظر در کشور برسیم. بنابراین ستاد نگاه یکسانی به هریک از بخش های تجدیدپذیر همچون انرژی خورشیدی، بادی، زمین گرمایی و زیست توده دارد تا بتوانیم از هریک از این بخش ها تولید انرژی تجدیدپذیر را داشته باشیم.

وی خاطر نشان کرد: تولید برخی فناوری ها در داخل کشور امکان پذیر است اما به علت اینکه این اقدام توجیه اقتصادی در کشور ندارد به سمت تولید ان نرفته ایم پس این موضوع نشان از عدم توانمندی محققان کشور نیست.

رضایی درباره استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در کشور گفت: از این پتانسیل که در کشورمان وجود دارد کم استفاده شده است شاید یک دلیل آن وفور منابع فسیلی است که در نتیجه به دنبال تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر نبودیم اما نگاه به آینده و نیاز به انرژی در آن دوران ضرورت توجه به این حوزه را نمایان می کند تا از این مواهب خدادادی و نیروی متخصص و خلاقی که در کشور وجود دارد استفاده بهینه را داشته باشیم.