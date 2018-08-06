مدیرکل و معاون سابق اداره ورزش و جوانان قزوین بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، حجت‌الاسلام صادقی نیارکی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در این باره گفت: این افراد وجوهی که برای مصرف خاص در نظر گرفته شده بود بین خود تقسیم کرده بودند و به همین بازدداشت شدند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطرنشان کرد: پرونده این افراد در مرحله تحقیقات است و نتایج بررسی بزودی اعلام می شود.

معاون سابق ورزش و جوانان استان در حال حاضر مدیرکل ورزش و جوانان یکی از استانهای کشور است.

گفته می شود این افراد امروز با قرار وثیقه فعلا آزاد شده اند.