مدیرعامل تیم فوتبال پاس مردم همدان را سرکار گذاشته است

رسول منعم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حمایتهای اداره کل ورزش و جوانان استانهمدان از تیم فوتبال پاس اظهار داشت: هیچ دستگاه و سیستمی مانند اداره کل ورزش و جوانان استان درگیر پاس نیست به طوری که منابع مالی دو مرتبه در اختیار این تیم قرارگرفته و بارها و بارها به پاس کمک شده و درحال حاضر هم این آقایان بهانه مهمانسرا را گرفته اند درحالی که این وضعیت تیم داری نیست.
وی بابیان اینکه جلسه هیئت مدیره را برگزار کرده ایم و وظایف هر دو طرف نیز مشخصشده است، افزود: این حرفها دیگر چیست که گفته می شود اگر رستوران جود نداشته باشد من کنار می کشم چراکه این ها بچهبازی است.
مدیرکل ورزش و جوانان استانهمدان بابیان اینکه مدیرعامل پاس ۶ ماه است که مردم استانهمدان را سرکار گذاشته، گفت: آقای عظیمی اسم خود را مدیرعامل گذاشته در حالی که مدیرعاملی عشق میخواهد و قرار نیست با هر بهانهای بگوید من دیگر نیستم.
منعم بابیان اینکه دقیقه ۹۰ میخواهند پاس را رها کنند و بروند، گفت: در زمینه مهمانسرای ورزش طبق قانون عمل میکنم چراکه فردا باید پاسخگویی مراجع باشم.
وی با اشاره به بدهیهای پاس بیان کرد: بدهیهای تیم فوتبال پاس همدان هیچ ربطی به دستگاه ورزش استان همدان ندارد.
مدیرکل ورزش و جوانان استانهمدان عنوان کرد: تنها قرار شده مبلغی برای بدهیهای پاس به ما داده شود که ما تنها به عنوان ناظر بر پرداخت بدهیهای این تیم نظارت می کنیم.
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