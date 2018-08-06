جلب رضایت مردم و پروردگار دو هدف اصلی اهالی رسانه باشد

حجتالاسلام عباس اسکندری ظهر دوشنبه در بازدید از دفتر خبرگزاری مهر در قم که در آستانه روز خبرنگار برگزار شد، با اشاره به اینکه نباید رسانه را محدود کرد، اظهار داشت: مسئولان نباید از انتقاد بترسند. اگر رسانه حرف درستی را بیان کند که باید خود را اصلاح کنیم و اگر گفته رسانه نادرست باشد باید با گفتوگو موضوع درست را گوشزد کنیم.
وی افزود: قرار نیست مردم را در سطح ثابت نگه داریم بلکه انقلاب کردیم تا مردم را ارتقا دهیم و با محدودیت ایجاد کردن مردم را تنها در یک سطح ثابت نگه داشتهایم.
برخی نمیخواهند نقد شوند
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم با بیان اینکه برخی نمیخواهند نقد شوند، ادامه داد: اگر نگذاریم افراد حرفهایشان را بزنند به جامعه ظلم کردهایم چرا که قرآن هم میگوید مردم باید حرفهای مختلف را بشنوند و بهترین را انتخاب کنند.
وی با اشاره به اینکه رسانه باید به دنبال رضایت پروردگار و مردم باشد، گفت: اگر به جای رضایت پروردگار به دنبال منافع فردی و گروهی برویم مردم را با خودمان بیگانه کردهایم. جلب رضایت مردم هم در گرو بیان مطالبات آنها است.
حساسیت کار رسانه در شرایط فعلی
حجتالاسلام اسکندری با اشاره به حساسیت کار رسانه در شرایط فعلی خاطرنشان کرد: انسانهایی که صاحب فکر و دور از گرایشها و حاشیهها باشند میتوانند در قالب رسانهها کشور را برای بیرون رفتن از مشکلات کمک کنند.
وی با بیان اینکه تا زمانی که اصرار بر راه حق وجود داشته باشد مشکلات کشور ما هم وجود دارد، افزود: ما اطمینان داریم که از این گردنهها هم عبور خواهیم کرد اما باید هزینههای بسیاری را هم پرداخت کنیم.
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