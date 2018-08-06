خبرنگار خبرگزاری مهر در شهرستان پلدختر تجلیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی به مناسبت روز خبرنگار که با حضور بخشدار معمولان، اعضای شورای اداری و دهیاران این بخش برگزار شد؛ از «محسن مهرابی» خبرنگار خبرگزاری مهر شهرستان پلدختر به دلیل انعکاس اخبار و گزارش های مرتبط با بخش معمولان تجلیل شد.

بخشدار معمولان در این مراسم ضمن خوش آمدگویی و تبریک روز خبرنگار، از تلاش های خبرنگاران در پوشش اخبار این بخش قدردانی کرد.

سید حبیب الله موسوی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید والامقام عرصه خبر شهید محمود صارمی، روز خبرنگار را به کلیه تلاشگران عرصه اطلاع رسانی تبریک گفت و افزود: روز خبرنگار روز آگاهی بخشی و روشنگری است و خبرنگاران همواره در راه اعتلا و سربلندی کشور خطرها را به جان می خرند و تلاش می کنند.

وی خبرنگاران را طلایه دار عرصه اطلاع رسانی کشور دانست و خاطرنشان کرد: خبرنگاری یکی از شغل های حساس و مهم است زیرا خبرنگاران به عنوان چشم بینا و زبان گویای مردم در میادین و حوزه های مختلف بر اساس وظیفه ذاتی خود افکار عمومی جامعه را مدیریت می کنند.

بخشدار معمولان گفت: خبرنگاران سربازان عرصه اطلاع رسانی، پیش قراولان خدمت به مردم و پیشتازان و طلایه داران عرصه دانایی، آگاهی و اطلاعرسانی هستند که در ایجاد اعتماد، امید آفرینی و نشاط در جامعه نقش مهم، اساسی و تاثیرگذاری دارند.

موسوی افزود: خبرنگاران با شناسایی، جمع بندی، انعکاس و پیگیری مسائل و مشکلات و نارسایی ها زمینه رفع به موقع معضلات و رضایتمندی جامعه از مدیران را فراهم می کنند.

در ادامه این مراسم از اصحاب رسانه و خبرنگاران فعال پلدختر و بخش معمولان با اهداء لوح سپاس و هدایایی تجلیل به عمل آمد.