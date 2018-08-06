استقرار کاروان سلامت جمعیت هلال احمر استان گلستان در نیمروز

محمد کرمی زاده در گفت و گو باخبرنگار مهر، اظهار داشت: یک تیم پزشکی در قالب کاروان سلامت از ۱۴ مرداد ماه در شهرستان نیمروز مستقر و به طور رایگان به مشکلات درمانی مردم رسیدگی می کنند.



وی هدف از برگزاری کاروان سلامت را ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به نیازمندان دانست و افزود: ویزیت رایگان، خدمات پرستاری و توزیع مواد غذایی از جمله فعالیت‌هایی است که در این طرح از سوی داوطلبان هلال احمر ارائه می شود.

رئیس جمعیت هلال احمر نیمروز بیان داشت: در این برنامه که به همت معاونت داوطلبان جمعیت هلال احمر استان گلستان برگزار شده پزشکان متخصص، فوق تخصص، عمومی و پیراپزشکان داوطلب نسبت به ویزیت بیماران و تحویل داروها به صورت رایگان اقدام می کنند.



وی با اشاره به اینکه تیم درمانی این جمعیت شامل تخصص های زنان و زایمان، مامایی، داخلی، عمومی، پوست، اعصاب وروان، مشاوره و دندانپزشکی است، ادامه داد: این گروه از ۱۴ مرداد ماه به مدت ۳ روز در روستای «بزی« از توابع شهرستان نیمروز استان سیستان و بلوچستان مستقر بوده و مشغول به خدمت رسانی هستند.