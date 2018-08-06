نرخ مناسب برای کرایه اتوبوس زائران اربعین تعیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل همایی ظهر دوشنبه در جلسه ستاد اربعین استان کرمان اظهار داشت: حمل و نقل یکی از موضوعاتی مهم در برگزاری مراسم پیاده روی اربعین است.

وی گفت: یکی از دغدغه هایی که ممکن است پیش از شرکت در اربعین و هنگام برگشت به وجود آید این است که اتوبوس به اندازه کافی وجود داشته باشد بنابراین باید از ظرفیت ناوگان هوایی هم استفاده شود.

همایی تاکید کرد: کرایه ها باید منطقی باشند و از بازار سیاه جلوگیری شود.

وی ادامه داد: افراد به صورت تدریجی برای شرکت در مراسم اربعین به عراق اعزام می شوند؛ اما بعد از پایان مراسم اربعین بلافاصله حجم زیادی به کشور بر می گردند باید برنامه ریزی کنیم تا با کمبود وسیله نقلیه مواجه نشویم.

همایی عنوان کرد: حدود ۵۰ درصد زائران با خودروهای شخصی خود به مرز عزیمت می کنند به همین دلیل پارکینگ هایی در مرز از قبل پیش بینی و برنامه ریزی شده است.

مدیرکل امنیتی، انتظامی استانداری کرمان بیان کرد: ثابت بودن نرخ کرایه در سال گذشته و حتی کاهش در اثر مشارکت راننده ها در سال گذشته رقم خورد.

همایی ابراز داشت: مردمی بودن ستاد اربعین منافاتی با نظم بخشیدن ندارد و اقدامات مردمی باید در چارچوب قانون و به شکل منظم انجام شود.

وی تصریح کرد: زائران شرکت کننده در مراسم اربعین حسینی سفیران فرهنگی کشور محسوب می شوند.