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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۱۰

فرمانده انتظامی گلستان خبر داد:

کشف ۱۱۱ کیلوگرم تریاک در گلستان

کشف ۱۱۱ کیلوگرم تریاک در گلستان

گنبدکاووس- فرمانده انتظامی استان گلستان گفت: در بازرسی مأموران از یک تریلی توقیف شده در گنبد کاووس، ۱۱۱ کیلوگرم تریاک کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار علی اکبر جاویدان اظهار کرد: مأموران اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر گلستان با انجام اقدامات اطلاعاتی، موفق به شناسایی تریلی حامل مواد مخدر در  شهرستان گنبد کاووس شدند.

وی افزود: در این عملیات که با همکاری ماموران انتظامی گنبدکاووس انجام شد، تریلی حامل توزیع مواد مخدر توقیف و در بازرسی از آن ۱۱۱ کیلوگرم تریاک که به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود، کشف شد.

فرمانده انتظامی استان گلستان با اشاره به این که در این رابطه دو نفر دستگیر شدند، خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده، تحویل مراجع قضائی شدند.

کد مطلب 4367487

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