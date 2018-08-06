دستگیری باند آدم ربایان جنوب شرق تهران در کم تر از ۴ ساعت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالرضا ناظری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از دستگیری باند ۳ نفره آدم ربایی در ورامین خبر داد و گفت: این باند یک پدر و پسری را از اسلامشهر به بهانه خرید و فروش دام به یکی از روستاهای ورامین آورده بودند.

وی گفت: آدم ربایان در آن روستا با پوشش ماموران یگان ویژه نیروی انتظامی و با به همراه داشتن اسلحه های تقلبی گرم و سلاح سرد این پدر و پسر را به مکان نامعلومی منتقل کردند.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران اضافه کرد: این آدم ربایان سپس اقدام به انتقال پدر و پسر ربوده شده به یکی از باغ های حاشیه بزرگراه تهران- قم کردند و در این مکان یک شبانه روز مخفی نگاه داشتند.

ناظری ادامه داد: پس از گذشت یک شبانه روز دوباره افراد ربوده شده را به روستایی درورامین آوردند و درخواست ۵۰ میلیارد ریال وجه نقد از آن ها کرده بودند، که پس از مشاهده عدم توان پرداخت این مبلغ توسط این پدر و پسر ربوده شده، درخواست را به ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال کاهش دادند.

رییس پلیس شرق استان تهران با بیان این که ظهر دیروز ربایندگان برای تامین وجه مورد توافق، پسر را آزاد کردند، افزود: پسر نیز بلافاصله مراتب را به اداره آگاهی تهران اطلاع داد، که ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه دیروز ماموران اداره آگاهی ورامین وارد میدان شدند و در کم تر از چهار ساعت ربایندگان را دستگیر و پدر ربوده شده را آزاد کردند.

وی افزود: پرونده این باند آدم ربایی به مراجع قضایی تحویل داده شد.