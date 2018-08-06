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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۲۵

ماجراهای بنی سه جلدی شد

ماجراهای بنی سه جلدی شد

دو عنوان  جدید از ماجراهای بنی با نام‎های «بنی و عروسکش» و «بنی و برادرش» توسط واحد کودک و نوجوان انتشارات مبتکران (میچکا) وارد بازار کتاب کودک شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  روابط عمومی میچکا، ماجراهای بنی اثر باربرو لیندگرن  در قالب یک مجموعه سه جلدی به کتابفروشیها رسید. قابل ذکر است پیش‌تر یک عنوان از این مجموعه با نام «بنی و پستانک» به چاپ رسیده بود که به فهرست کتابنامه رشد نیز راه یافته بود.

این مجموعه که با تکیه بر موضوع کودک و خانواده، به مسایلی همچون پنهانکاری، حسادت، قلدری، شلختگی و... و. میپردازد توسط ناهید معتمدی و مینا پورشعبانی ترجمه شده است.

دربخشی از  کتاب «بنی و عروسکش» میخوانیم: «بنی خیلی میترسد. او با سرعت هرچه تمامتر می دود. ناگهان مقابل دکه ساندویچ فروشی می‌ایستد و یادش میافتد که پگی کوچولو توی گودال جا مانده. حالا باید برگردد و  او را بردارد! او آهسته و روی نوک پنجه می‌رود تا آن مرد بداخلاق، دم فرفری‌اش را صاف نکند. وقتی به آن‌جا میرسد، خبری از گودال نیست، یک نفر گودال را پر کرده. پگی کوچولو آن زیر دفن شده.»

این مجموعه از برگزیدگان فهرست «هورن‌بوک فان‌فر» بوده و تصویرگری آن را اولاف لندستروم بر عهده داشته است.

 قیمت هر عنوان از این مجموعه ۸ هزار تومان است.

کد مطلب 4367495

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