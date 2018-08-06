دستگاه دیپلماسی «دستاوردهای میدانی منطقه» را تثبیت کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل در گفتگویی در خصوص مسائل مختلف دوران کاری خود در وزارت امور خارجه در حوزه مسائل منطقه ای و بین المللی، اظهارداشت: در اوج بحرانهای منطقهای، مدعیترین کشورها وقتی در خصوص موضوعات سیاسی و امنیتی، نمایندگانشان به ایران سفر میکردند، یکی از درخواستهایشان این بود که با سردار سلیمانی دیدار داشته باشند و بتوانند با فرمانده نیروی قدس یک عکس یادگاری بگیرند.
وی گفت: اهمیت این موضوع، در این نکته نهفته است که وضعیت استراتژیک ایران در دهههای اخیر در منطقه و مدیریت بخشی از این استراتژی در حوزه مقاومت توسط سردار سلیمانی باعث شد گفتمان منطقهای انقلاب اسلامی توأم با عمل شود و باید بگویم امام خامنهای، گفتمان انقلاب اسلامی را در بالاترین سطوح مطرح و به نحوی مدیریت کردند که این کار در عرصه منطقهای و جهانی با عمل مواجه شد و همین موضوع برایمان ایجاد قدرت کرد.
امیرعبدالهیان تصریح کرد: وقتی حرف از دستاورد هستهای میزنیم، یعنی روی پیشرفت کشور متمرکز شدهایم و در حوزه هستهای و دفاع از مظلومان منطقه، مثل موضوع فلسطین و مقابله با رژیم منحوس صهیونیستی که امنیت ملی ما و منطقه را تهدید میکند، ایران در برترین جایگاه قرار دارد و مجموعه دستاوردها و نفوذ سازنده ایران در منطقه باعث شده دشمنان منطقه نتوانند این قدرت برتر را تحمل کنند.
دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل اظهارداشت: من فکر میکنم ادبیات اخیر رئیسجمهور نیاز به پشتوانه امنیتیها و نظامیهای کشور دارد و سخنان دشمنان انقلاب اسلامی و تهدیدهایشان که میخواهند مشکلاتی پیش بیاورند، نیازمند یک پیوست قوی نظامی بود و قطعا سخنان سردار سلیمانی بیمهکننده حرفهای رئیسجمهور محسوب میشد.
وی ادامه داد: اینکه چند کشور مطرح دنیا حاضر شدند دور یک میز بنشینند و با چند ایرانی وارد مذاکره شوند که منجر به امضای سندی شود، اینها به دلیل درک آنها از چند مساله است؛ اول نفوذ ایران در منطقه خاورمیانه، دوم توان دفاعی ایران و سوم گفتمان منطقهای انقلاب اسلامی. در زمان اوج اشغال عراق توسط آمریکاییها، به اصرار مسؤولان عراقی از ایران، قرار شد کشورهایی همچون ایران، آمریکا و عراق مذاکره سهجانبه داشته باشند و آقای قمی آن زمان، مذاکرهکننده ارشد ما بود و تیم عقبهای هم در این مساله داشت.
امیرعبدالهیان گفت: اگر قرار باشد کار ما با اروپا یک قفل جدیدی با برجام اروپایی بر دست و پای ما بزند، این به نفع ما نخواهد بود اما رابطه با اروپا در قد و قواره خودش، خوب است؛ البته نباید انتظار زیادی از آنها داشته باشیم.
دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل اظهارداشت: اگر دیروز تعریف ما از بحرانها این بود که به نقطه جوش رسیده است، الان وضعیت در منطقه به گونهای است که از طریق توافقات سیاسی، به سمت یک آرامش نسبی در حال سوق پیدا کردن است. اگر تا دیروز نقش سردار سلیمانی در حوزه میدانی بسیار قوی بود، امروز برای تثبیت دستاوردهای میدانی در منطقه، نقش دستگاه دیپلماسی بسیار مهم است.
وی بیان کرد: معتقدم رابطه اروپا و آمریکا با همه اختلافاتی که با هم دارند، اینگونه نیست که بگوییم یک شکاف عمیقی وجود دارد ولی بالاخره در یک نقاطی اختلاف دارند که برای ما فرصت است و در برخی نقاط اشتراک نظر دارند. برجام اروپایی نباید یک بندی به بندهای بسته شده اضافه کند اما گفتوگو با اروپا و تلاش برای رفع سوءتفاهمها و اعتمادسازی با اروپا، حتما به نفع کشور ما است.
نظر شما