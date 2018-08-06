به گزارش خبرنگار مهر، روبروی پادگان مهندسی بروجرد یک پل روگذر عابر پیاده نصب شده است که این پل نقطه وصل پرسنل در واحدهای مسکونی به پادگان است. البته این پل نیز از سازه استانداردی برخوردار نیست و به گفته اهالی تاکنون مشکلاتی را به بار آورده است.

در پی اعتراض اهالی واحدهای مسکونی پادگان مهندسی بروجرد و بروز تصادفات جاده ای در مقابل پادگان به دلیل عدم وجود دوربرگردان مناسب برای عبور خودروها، از سوی فرمانداری بروجرد و راهداری لرستان تیمی به محل اعزام و مشکلات جهت ارائه نظرات کارشناسی بررسی شد.

ایجاد دور برگردان، ساخت میدان و احداث پل زیر گذر یا روگذر

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای لرستان در این رابطه در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به درخواست پادگان مهندسی بروجرد و مشکلات عبور از عرض جاده از واحدهای مسکونی به نظامی، برای رفع مشکل راهکارهایی ارائه خواهد شد.

عباس شرفی با بیان اینکه متاسفانه در این محل تصادفات زیادی رخ می دهد، افزود: طبق درخواست فرمانداری بروجرد از محل بازدید و نقشه برداری انجام شد که بدنبال آن می توانیم تصمیم بگیرم چند گزینه را در محل اجرا کنیم.

وی ادمه داد: ایجاد دور برگردان، ساخت میدان و احداث پل زیر گذر یا روگذر از جمله گزینه هایی است که می توان در مقابل پادگان مهندسی بروجرد اجرا کرد.

پروژه به صورت مشارکتی اجرا می شود

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای لرستان تصریح کرد: به دلیل اینکه اعتبارات کافی در اختیار نداریم تصمیم گرفتیم این پروژه را به صورت مشارکتی و با استفاده از پیمانکارانی که می تواند در این محل کار کنند اجرا کنیم.



شرفی افزود: اجرای عملیات خاکی و ماشین آلات با پادگان مهندسی بروجرد است و اجرای آسفالت و نصب جداول و ساخت اِلمان البته با نظر پادگان مهندسی بر عهده راهداری لرستان خواهد بود.

وی یادآور شد: امید است بتوانیم این محل را به عنوان یک ورودی زیبا برای شهرستان بروجرد ایمن سازی کرده و کاهش سرعت خودروهای عبوری در این نقطه و عبور آسان تر پرسنل و خانواده ها را تامین کنیم.

عملیات اجرا توسط راهداری لرستان با مشارکت و همکاری ماشین آلات پادگان مهندسی در اسرع وقت انجام شود

فرماندار بروجرد نیز در این رابطه اظهار داشت: به علت تصادفات رانندگی در سنوات گذشته در محور بروجرد- خرم آباد مقابل پادگان مهندسی بروجرد مشکلاتی پیش آمده بود که می بایست هر چه سریعتر برطرف شود.

رضا آریایی افزود: طی بازدیدهای متعدد از محل مقرر شد عملیات نقشه برداری توسط مشاور انجام شود و در اختیار پادگان مهندسی قرار بگیرد.

وی تصریح کرد: یکسری فعالیت های لازم می بایست روی نقشه انجام بگیرد و نهایتا عملیات اجرا توسط راهداری لرستان با مشارکت و همکاری ماشین آلات پادگان مهندسی در اسرع وقت انجام شود.