خبرنگاران در حفظ کرامت انسان ها نقش مهمی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن حسینی پویا ظهر دوشنبه در نطق پیش از دستور سی و یکمین جلسه علنی شورا اسلامی شهر مشهد اظهار کرد: بحثی که این روزها مطرح می شود گفتمان آشتی ملی است که باید از آن حمایت کنیم و همه گرداگرد منافع ملی حلقه بزنیم چراکه دیگر فرصتی برای از دست دادن منابع وجود ندارد.

وی افزود: باید دقت خود را افزایش دهیم تا برای یک دستمال، قیطریه به آتش کشیده نشود. باید دقت کنیم که برای حفظ وحدت ملی و نام ایران باید همه از ایده آشتی ملی حمایت کنیم.

عضو شورای اسلامی مشهد تصریح کرد: مرداد ماه یادآور حوادث تاخ و شیرین بسیاری است، ۱۴ مرداد سالروز صدور فرمان مشروطیت در سال ۱۲۸۵با فرمان مظفرالدین شاه، ایران دارای مجلس شد و از آن موقع تا به امروز ۱۱۰ سال است که ما مجلس شورای ملی داریم، همه ملت در مقابل قانون مساوی هستند، دستگیری افراد فقط با دستور قانون صورت می گیرد و اصل آزادی مطبوعات و انجمن ها به وجود آمده و جای بسی خوشبختی است که ما از این حقوق برخوردار هستیم.

حسینی پویا با بیان اینکه ۱۴ مرداد ماه روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی است افزود: اشاره به اینکه نکته که همه ما با هر دینی با یکدیگر برابر هستیم و کلام حضرت علی (ع) که فرمودند «مردم از دو گروه خارج نیستند، عده ای برادر دینی تو هستند و بقیه در برخورداری از کرامت انسانی با تو برابرند»مفید است، پس تصمیم به حضور هموطن زردشتیمان، سپنتا نیکنام، نیز با تبع حفظ همین کرامت انسانی است.

عضو شورا اسلامی شهر مشهد خاطر نشان کرد: ما معتقدیم در مشهد به عنوان دومین کلان شهر کشور باید کرامت انسانی و حقوق اولیه انسان ها در اولویت قرار داشته باشد، از این رو منشور حقوق شهروندی برای مشهد تدوین شده است و امیدواریم که الگویی برای سایر شهرها قرار گیرد.

وی با اشاره به سهم ویژه خبرنگاران در حفظ کرامت انسان ها افزود: بهترین راه مقابله با فساد قوه قضاییه نیست، بلکه میدان دادن به مطبوعات آزاد است پس ما باید قدردان افرادی باشیم که با پذیرش خطر، سلامت جامعه را تامین می کنند.