کنسرت تئاتر «ده سال تنهایی» باز هم روی صحنه می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، پروژه کنسرت تئاتر «ده سال تنهایی» به کارگردانی اشکان خطیبی روز ۱۸ مرداد ماه سال ۹۷ در تالار وحدت تهران روی صحنه خواهد رفت و به همین منظور فروش بلیت این پروژه آغاز شده است.

کنسرت تئاتر «ده سال تنهایی» یک پروژه مولتی مدیا و تکمیل شده پروژه «راک دِ پن» است که این بار بر اساس یک مفهوم دیگر با قطعاتی از یک جنس موسیقی دیگر و نیز یک نمایش دیگر به صحنه می‌رود؛ در واقع این اثر ترکیبی از مدیوم نمایش، موسیقی، نقاشی دیجیتال و سینما به صحنه می‌رود.

سهیل دانش اشراقی و اشکان خطیبی طراحان، اشکان خطیبی کارگردان، آناهیتا درگاهی، پوریا رحیمی سام، شکوفه داودی، اشکان خطیبی بازیگران، بردیا امیری، نیما رمضان، آرش سعیدی، سروش عدل، هومن نامداری و هستی سپاسی گروه نوازندگان، تارا صلاحی، پریماه خصوصی و مونا شمس نیز گروه همخوان و رسول ترابی تهیه کننده عوامل اجرایی کنسرت تئاتر «ده سال تنهایی» را تشکیل می دهند.